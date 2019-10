Rheinische Post

Rheinische Post: Kipping warnt vor "sozialem Kipp-Punkt" als gleichgroße Gefahr wie Erderwärmung

Linksparteichefin Katja Kipping misst dem Niedergang des sozialen Zusammenhalts in Deutschland dieselbe Gefahr zu wie der Erderwärmung. "Wenn das Klima einmal gekippt ist, gibt es kaum noch ein Umsteuern. Es gibt aber auch einen sozialen Kipp-Punkt", sagte Kipping der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). "Den können wir zwar nicht so genau messen wie die globale Erderwärmung, aber die Gefahr ist genauso groß." Es müsse jetzt "schnell viel Geld" - etwa 120 Milliarden Euro - in Klimaschutz und sozialen Zusammenhalt investiert und verhindert werden, dass Lebenswege verstellt werden und Menschen sich von der Demokratie abwenden oder abdriften. Kipping: "Eine Haltung, ach den armen Menschen können wir auch noch in zehn Jahren mehr Geld geben, ist unverantwortlich."

