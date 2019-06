ZDF

Phoenix wird sich stärker als Politik-Portal etablieren / ZDF-Intendant Bellut: "Ereigniskanal ist Säule der Demokratie"

Der Ereigniskanal phoenix wird sich künftig stärker als Politik-Portal etablieren. Noch für dieses Jahr ist geplant, in den ARD- und ZDF-Mediatheken eigene Sendungsbereiche für phoenix-Inhalte einzurichten. "phoenix ist mit seinem Programmauftrag eine Säule der Demokratie in Deutschland", unterstrich ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in München.

"phoenix zeigt politische Bildung als Programm. In Zeiten von zunehmendem Populismus, Politikverdrossenheit und Fake News in den sozialen Medien liefert der Sender einen Beitrag zur politischen Meinungsbildung, den man gar nicht hoch genug einschätzen kann", so Bellut weiter. Angesichts der steigenden Zahl komplexer und unübersichtlicher politischer Ereignisse sei die Orientierung, die phoenix biete, wichtiger denn je.

Mit 445 Stunden hat der Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF seine Berichterstattung aus dem Deutschen Bundestag 2018 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Weiter gestiegen ist 2018 auch das Nutzungsvolumen des phoenix-Livestreams: Von 114 Millionen Minuten im Jahr 2017 auf rund 298 Millionen Minuten. Einen Schwerpunkt im phoenix-Programm bilden in diesem Jahr die Jubiläen "70 Jahre Bundesrepublik", "70 Jahre Grundgesetz", "Gründung der DDR vor 70 Jahren" und "30 Jahre Mauerfall". Darüber hinaus wird phoenix umfassend über die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen berichten.

