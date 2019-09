Rheinische Post: FDP verlangt bundesweites Parkleitsystem für Lkw

Rheinische Post

Um den knappen Parkraum an Autobahn-Rastplätzen und -Parkplätzen besser in den Griff zu bekommen, verlangt die FDP die Einführung eines bundesweiten Parkleitsystems. Der FDP-Verkehrspolitiker Torsten Herbst sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag): "Ein digitales Parkplatzmanagement auf Autobahnen wäre nicht nur ein echter Gewinn für die Verkehrssicherheit auf deutschen Autobahnen, sondern auch eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Tausenden Kraftfahrern." Die auf Parkplatzzufahrten abgestellten Lkw seien eine Unfallgefahr. Wie andere Länder zeigten, könne es nicht so schwer sein, die Auslastung eines Parkplatzes per App oder auf Tafeln anzuzeigen, sagte der FDP-Politiker. "Im zweiten Schritt ließe sich die Parkplatznutzung mit Reservierungen nach Ankunfts- und Abfahrtszeiten digital managen." Wie aus einer Anfrage an das Bundesverkehrsministerium hervorgeht, gibt es derzeit zwei vom Bund geförderte Pilotprojekte - auf der A9 und der A45 - zu dem Thema. Diese gibt es jedoch bereits seit 2015 beziehungsweise 2009. Herbst kritisierte: "Selbst für solche kleinen Infrastrukturprojekte braucht es in Deutschland inzwischen eine Ewigkeit. Es ist traurig, wie anspruchslos diese Bundesregierung agiert, obwohl alle benötigten Technologien zur Verfügung stehen."

Rheinische Post

