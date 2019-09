Rheinische Post

Rheinische Post: CDU-Vize drückt beim Klimaschutz aufs Tempo

Düsseldorf (ots)

Die CDU will angesichts der Klimaproteste an diesem Freitag ihre Klimaschutzpolitik beschleunigen. "Der Klimawandel findet jetzt und nicht in zehn Jahren statt, deshalb brauchen wir den Klimaschutz sofort", sagte stellvertretende CDU-Vorsitzender Thomas Strobl der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Insbesondere beim Bau von Ladeinfrastrukturen, Stromleitungen und Bahntrassen müsse Deutschland noch "viel, viel schneller werden", verlangte Strobl. "Wir sind lahm, der Klimawandel rast", kritisierte der CDU-Politiker. Über die Beschleunigung der Abläufe zum Klimaschutz sei ein nationaler Konsens nötig.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell