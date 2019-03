Skoda Auto Deutschland GmbH

Neuer SKODA OCTAVIA SPORT EDITION vereint sportliches Design mit attraktivem Preisvorteil

Weiterstadt (ots)

- Sonderedition mit zahlreichen schwarzen Details und hochwertiger Ausstattung als Limousine und Kombi erhältlich - OCTAVIA SPORT EDITION bietet die Wahl zwischen drei Benzinern und zwei Dieselaggregaten sowie Front- und Allradantrieb - Infotainmentsystem Bolero, Climatronic, Sportsitze, Multifunktionslederlenkrad, LED-Hauptscheinwerfer, adaptiver Abstandsassistent ACC und vieles mehr serienmäßig - Kunden erzielen in Verbindung mit einem Businesspaket einen Preisvorteil von bis zu 2.395 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell - SKODA OCTAVIA SPORT EDITION startet bei 28.140 Euro, OCTAVIA COMBI SPORT EDITION ab 28.840 Euro

SKODA erweitert die OCTAVIA-Modellfamilie um die dynamisch designte OCTAVIA SPORT EDITION als Limousine und Kombi. Sie zeichnet sich durch rasantes Design, hochwertige Ausstattung und vielfältige Antriebsoptionen aus und ist ab sofort bestellbar. Als Triebwerke stehen drei Benziner und zwei Dieselaggregate mit 85 kW (115 PS)* bis 140 kW (190 PS)* zur Wahl, wobei der Topbenziner mit 4x4-Antrieb gekoppelt ist. Durch hochwertige Ausstattungen wie das Infotainmentsystem Bolero, Zweizonen-Climatronic, Sportsitze, Multifunktionslederlenkrad, LED-Hauptscheinwerfer, adaptiver Abstandsassistent ACC und vieles mehr erzielen Kunden einen Preisvorteil von bis zu 1.870 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell. In Verbindung mit einem Businesspaket summiert sich der Kundenvorteil auf bis zu 2.395 Euro.

Seien es die MONTE CARLO-Versionen, die SPORTLINE-Varianten oder die besonders dynamischen RS-Modelle: Die sportlichen Derivate mit ihren schwarzen Designelementen kommen bei den Kunden von SKODA ganz besonders gut an. Jetzt legt SKODA für die OCTAVIA-Familie zusätzlich zum OCTAVIA RS die äußerst attraktive SPORT EDITION auf, die diesen Look konsequent umsetzt.

Ein Merkmal der Sonderedition sind die 17 Zoll großen, schwarz lackierten Leichtmetallfelgen im Design Trius mit Bereifung der Dimension 225/45 R17. Die durchgehend schwarz gehaltenen Details wie Spoilerlippe vorn, Heckspoiler, Heckdiffusor mit Blende, Kühlergrill und Außenspiegelkappen sowie dunkel getönte Heck- und hintere Seitenscheiben (Sunset) ergänzen den einzigartigen Stil. Licht ins Dunkel bringen die serienmäßigen LED-Hauptscheinwerfer, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht und Heckleuchten in Kristallglasoptik. Als aktives Sicherheitsplus verfügt die OCTAVIA SPORT EDITION über den adaptiven Abstandsassistent ACC (Regelbereich bis 210 km/h).

Das Interieur in Dynamic-Rot mit schwarzem Dachhimmel nimmt das Designthema auf. Sportsitze in Dynamic-Schwarz/Rot oder Dynamic-Schwarz/Grau - für Fahrer und Beifahrer beheizbar - mit Farbakzenten auf der Sitzmittelbahn komplettieren den Look. Den Komfort an Bord steigern die vollautomatische Klimaanlage Climatronic - für Fahrer und Beifahrer getrennt regelbar - inklusive klimatisierbarem Handschuhfach, Mittelarmlehne hinten mit Durchladefunktion und das lederbezogene Multifunktions-Sportlenkrad mit Schaltwippen für die Versionen mit Direktschaltgetriebe (DSG).

Herausragende Soundqualität plus Konnektivität per SKODA Connect stellt das Infotainmentsystem Bolero mit kapazitivem 8-Zoll-Farbdisplay sicher. SD-Karten-Slot, die vielseitige Smartphone-Schnittstelle SmartLink+, Komfort-Telefonfreisprecheinrichtung mit Sprachbedienung sowie die Phonebox mit induktiver Ladefunktion und Verbindung über die Außenantenne vervollständigen die Infotainmentausstattung.

Bei einem Einstiegspreis von 28.140 Euro für den OCTAVIA SPORT EDITION und 28.840 Euro für den OCTAVIA COMBI SPORT EDITION ergibt sich durch diese hochwertige Ausstattung ein Kundenpreisvorteil von 1.800 bzw. 1.870 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell. Wer sich zusätzlich für eines der Businesspakete Amundsen oder Columbus entscheidet - unter anderem mit dynamischem Navigationssystem - realisiert sogar einen Preisvorteil bis zu 2.395 Euro.

Bei den Aggregaten stehen drei Benziner und zwei Turbodiesel zur Wahl, die ohne Ausnahme die Vorgaben der Emissionsnorm Euro 6d-TEMP erfüllen. Die Antriebspalette beginnt mit dem 1,0 TSI, der 85 kW (115 PS)* leistet. Der hochmoderne 1,5 TSI ACT mit 110 kW (150 PS)* und aktiver Zylinderabschaltung ist als 6-Gang-Handschalter und mit 7-Gang-DSG erhältlich. Allradfreunde kommen mit dem Topbenziner 2,0 TSI DSG 4x4 und 140 kW (190 PS)* Leistung auf ihre Kosten. Bei den Selbstzündern bietet die OCTAVIA SPORT EDITION die Wahl zwischen dem 1,6 TDI 85 kW (115 PS)* Handschalter und dem 2,0 TDI 110 kW (150 PS)*, der über ein 7-Gang-DSG verfügt.

SKODA OCTAVIA SPORT EDITION - Motorisierungen und Preise

Leistung Getriebe Antrieb Limousine COMBI 1,0 TSI 85 kW (115 PS) 6-Gang Front 28.140EUR 28.840EUR 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) 6-Gang Front 30.480EUR 31.180EUR 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG Front 32.380EUR 33.080EUR 2,0 TSI DSG 4x4 140 kW (190 PS) 7-Gang-DSG 4x4 35.740EUR 36.440EUR 1,6 TDI SCR 85 kW (115 PS) 5-Gang Front 31.140EUR 31.840EUR 2,0 TDI SCR DSG 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG Front 34.800EUR 35.500EUR

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

OCTAVIA SPORT EDITION 1,0 TSI 85 kW (115 PS) innerorts 6,5 - 5,4 l/100km, außerorts 4,3 - 3,8 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 112 - 107 g/km, CO2-Effizienzklasse B

OCTAVIA SPORT EDITION 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) innerorts 6,6 - 6,4 l/100km, außerorts 4,3 - 4,0 l/100km, kombiniert 5,1 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 - 111 g/km, CO2-Effizienzklasse B

OCTAVIA SPORT EDITION 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS) innerorts 6,8 - 6,4 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 5,1 - 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 116 - 113 g/km, CO2-Effizienzklasse B

OCTAVIA SPORT EDITION 2,0 TSI DSG 4x4 140 kW (190 PS) innerorts 8,5 l/100km, außerorts 5,4 l/100km, kombiniert 6,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 148 g/km, CO2-Effizienzklasse C

OCTAVIA SPORT EDITION 1,6 TDI SCR 85 kW (115 PS) innerorts 4,8 - 4,7 l/100km, außerorts 3,8 - 3,6 l/100km, kombiniert 4,1 - 4,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 109 - 106 g/km, CO2-Effizienzklasse A

OCTAVIA SPORT EDITION 2,0 TDI SCR DSG 110 kW (150 PS) innerorts 5,1 - 5,0 l/100km, außerorts 3,8 - 3,7 l/100km, kombiniert 4,3 - 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 112 - 110 g/km, CO2-Effizienzklasse A

OCTAVIA COMBI SPORT EDITION 1,0 TSI 85 kW (115 PS) innerorts 6,7 - 5,6 l/100km, außerorts 4,3 - 4,1 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 114 - 109 g/km, CO2-Effizienzklasse B

OCTAVIA COMBI SPORT EDITION 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) innerorts 6,9 - 6,6 l/100km, außerorts 4,6 - 4,3 l/100km, kombiniert 5,4 - 5,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 124 - 118 g/km, CO2-Effizienzklasse B

OCTAVIA COMBI SPORT EDITION 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS) innerorts 6,9 - 6,4 l/100km, außerorts 4,5 - 4,3 l/100km, kombiniert 5,2 - 5,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 119 - 116 g/km, CO2-Effizienzklasse B

OCTAVIA COMBI SPORT EDITION 2,0 TSI DSG 4x4 140 kW (190 PS) innerorts 8,5 l/100km, außerorts 5,5 l/100km, kombiniert 6,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 150 g/km, CO2-Effizienzklasse C

OCTAVIA COMBI SPORT EDITION 1,6 TDI SCR 85 kW (115 PS) innerorts 4,8 - 4,7 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km, kombiniert 4,2 - 4,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 111 - 108 g/km, CO2-Effizienzklasse A

OCTAVIA COMBI SPORT EDITION 2,0 TDI SCR DSG 110 kW (150 PS) innerorts 5,2 - 5,1 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km, kombiniert 4,4 - 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 - 112 g/km, CO2-Effizienzklasse A

