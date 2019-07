Rheinische Post

Rheinische Post: Günther: Merkels Kritik an Trump macht Deutschland stark

Mit ihrer scharfen Kritik an US-Präsident Donald Trump stärkt Kanzlerin Angela Merkel nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Deutschlands Position gegen Rassismus und für Frauensolidarität. "Die Stimme von Angela Merkel zählt in der ganzen Welt", sagte Günther der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Das habe er während seiner Afrika-Reise als Bundesratspräsident gerade wieder erlebt. "Wenn sie sich so äußert, hat das international Gewicht", sagte er mit Blick auf Merkels Erklärung, sie solidarisiere sich mit den von Trump attackierten Demokratinnen. Günther: "Das macht unser Land stark."

