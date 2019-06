Rheinische Post: Deutsche Katholiken zollen Nahles Respekt

Rheinische Post

Das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken erklärt sich solidarisch mit der scheidenden SPD-Chefin Andrea Nahles. Thomas Sternberg (CDU), Präsident des Zentralkomitees, sagte der "Rheinischen Post" (Montag): "Gerade heute möchte ich Andrea Nahles meinen Respekt und meine Wertschätzung aussprechen. Sie hat in schwerer Zeit Verantwortung übernommen und als erste Frau die traditionsreiche SPD geführt." Nahles habe sich als Katholikin für soziale Gerechtigkeit und internationale Solidarität eingesetzt. "Ich hoffe, dass sie das an wichtiger Stelle weiterhin tun wird", so Sternberg gegenüber der "Rheinischen Post".

