Rheinische Post: Hendrik Wüst: SPD-Querelen dürfen Groko nicht blockieren

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) warnt vor einer Blockade der Großen Koalition in Berlin durch die SPD-Querelen. "Die Personalquerelen bei der SPD dürfen die Groko nicht von der Arbeit abhalten", sagte Wüst der "Rheinischen Post" (Montag). "Erst das Land, dann die Partei", appellierte Wüst an die Sozialdemokraten, "zum Beispiel muss der ausgehandelte Kohleausstieg jetzt zügig umgesetzt werden", so Wüst.

