Rheinische Post: Kommentar: Die Mutigen zeigen, was in ihnen steckt

Iglo und Danone preschen mutig vor: Mit der Einführung der Nährwertkennzeichnung Nutriscore übernehmen sie ein System, das von vielen Verbraucherschützern befürwortet und gefordert wird. Dass das Herstellern von Süßwaren nicht schmeckt, ist klar. Niemand druckt gern freiwillig rote oder orange Bewertungen auf seine Produkte. Doch Transparenz kommt beim Verbraucher gut an. Und siehe da: Ein Schokopudding von Danone hat auch "nur" eine orange Bewertung, die zweitschlechteste im Nutriscore-System. Es geht also doch. Zu behaupten, eine grüne Bewertung käme einer unlauteren Werbeaussage gleich, ist ausgemachter Unsinn. Schließlich gibt die Farbe nur die Anteile von Fett, Zucker und Eiweiß wieder, die ohnehin schon auf der Verpackung stehen - nur eben als Zahl, klein und in einer Tabelle. Also äußerst unattraktiv und, wenn möglich, noch in einer Falz versteckt. Der Verbraucher kann also, wenn er will, schon lange erkennen, was in seinen Lebensmitteln drin ist. Dennoch wehrt sich der Lebensmittelverband im Namen seiner Mitglieder dagegen, diese nicht unwesentliche Information deutlich sichtbarer und eingängiger zu präsentieren. So als würde man dem Kunden lieber weiterhin verschweigen, was er da eigentlich isst.

