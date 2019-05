Rheinische Post

Rheinische Post: Wirtschaftsminister zuversichtlich für Bayer-Klagen

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart unterstützt Bayer und äußerte sich zuversichtlich zu den Glyphosat-Klagen. "Natürlich bergen die Klageverfahren Risiken. Aber ich möchte unterstreichen, dass das Unternehmen seinen Standpunkt mit Hunderten Gutachten untermauern kann", sagte Pinkwart der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch).

"Auf der anderen Seite eröffnet die Zusammenarbeit mit Monsanto völlig neue Chancen bei der Digitalisierung in der Landwirtschaft und beim großen Thema der Biotechnologie: Hier geht es um die Frage der Welternährung von morgen, bei der Bayer eine ganz wichtige, zentrale Rolle spielen kann", so Pinkwart weiter. NRW wolle die Rahmenbedingungen so setzen, dass Bayer seine neue Strategie auch Wirklichkeit werden lassen kann - im Interesse der Mitarbeiter in Nordrhein-Westfalen.

