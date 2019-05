Rheinische Post

Rheinische Post: Oettinger warnt vor Koalitionsbruch: Brüssel baut auf eine stabile deutsche Regierung

Düsseldorf (ots)

EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) hat die große Koalition vor einem Auseinanderfallen nach der Europawahl gewarnt. "Brüssel baut auf eine intakte, stabile deutsche Regierung. Das gilt vor allem mit Blick auf die deutsche Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte 2020", sagte Oettinger der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Ich weiß, dass CDU und CSU sie fortsetzen wollen. Ich hoffe, dass auch die SPD die Kraft dazu hat." Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer bezeichnete er unabhängig davon als "logische Kandidatin für die Nachfolge von Frau Merkel". Er fände es aber gut, "wenn Friedrich Merz seine Kompetenz in die Zukunft der CDU einbringen würde". Oettinger sagte ferner: "Wie es am Ende laufen wird, weiß keiner."

