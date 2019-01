Rheinische Post

Rheinische Post: Kommentar: Etappensieg für Merkel und Macron

Düsseldorf (ots)

VON MATTHIAS BEERMANN Als Deutschland und Frankreich vor mehr als einem halben Jahrhundert den Elysée-Vertrag schlossen, da ging es vor allem um Aussöhnung nach Jahrzehnten der Feindschaft und zwei schrecklichen Weltkriegen. Deswegen ist das neue Abkommen, das jetzt feierlich in Aachen besiegelt wurde, auch sinnvoll: Die Aussöhnung ist Geschichte, nun warten andere Herausforderungen. Der "Vertrag von Aachen", er ist Akt der Selbstvergewisserung und Projektskizze zugleich. Er versteht sich als zeitgemäße Ergänzung zum Elysée-Vertrag, und er will einen Aufbruch für ganz Europa auslösen. Klingt alles sehr vernünftig. Trotzdem, schon die Formulierung dieses Vertrags war eine schwere Geburt. Denn der in dem Dokument beschworene Wunsch, die deutsch-französische Zusammenarbeit auf eine noch höhere Stufe zu heben, stößt auf Hindernisse, die sich am Ende durchaus als unüberwindlich erweisen könnten. Wenn es etwa darum geht, in der Verteidigungs- oder Wirtschaftspolitik wirklich ganz nah zusammenzurücken, werden fundamentale kulturelle Gegensätze aufeinanderprallen. Angela Merkel und Emmanuel Macron schienen in Aachen erleichtert, den neuen Vertrag endlich unterschrieben zu haben. Dabei fängt die Arbeit jetzt erst richtig an.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell