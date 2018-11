Rheinische Post: Künast kritisiert Klöckners Ernährungsstrategie als grotesk

Düsseldorf (ots) - Die frühere Verbraucherschutzministerin Renate Künast (Grüne) hat Maßnahmen von Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) zur Reduzierung von Fett und Zucker als grotesk kritisiert. Künast sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag), unverbindliche freiwillige Vereinbarungen mit der Industrie würden nicht ausreichen, um die seit Jahren ansteigende Fehlernährung in Deutschland in den Griff zu bekommen. "Die Maßnahme, Portionsgrößen zu verkleinern, ist grotesk und unzureichend. Kleinere Packungsgrößen, die nach wie vor überzuckerte, zu fette und salzige Lebensmittel enthalten, bekämpfen nur die Symptome, aber nicht die Ursache des Problems", sagte Künast. "Statt klarer Vorgaben kuscht die Ministerin vor der Wirtschaft und setzt auf Freiwilligkeit und Verbraucheraufklärung", so die ernährungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Die gesundheitlichen Folgen für die Menschen seien für Klöckner nachrangig, sagte Künast.

