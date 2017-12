Rheinische Post: Supercup im Handball kommt nach Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Der Supercup im deutschen Vereinshandball wird in den kommenden drei Jahren im 13.400 Zuschauer fassenden ISS Dome in Düsseldorf ausgetragen. Das Duell zwischen dem Deutschen Meister und dem Pokalsieger fand seit 2014 in Stuttgart statt. "Wir sehen das große Engagement der Stadt, Handball voranzubringen", sagte Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Düsseldorf habe mit den Rhein Vikings ein neues Team, welches das Potenzial habe, in der Spitzengruppe der 2. Liga mitzuspielen - und vielleicht auch einmal in der Bundesliga. Der nächste Supercup findet am 22. August 2018 statt.

