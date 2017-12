Rheinische Post: Kombinierer Eric Frenzel: Frauen-Wettbewerb bei Olympia ist überfällig

Düsseldorf (ots) - Für Eric Frenzel ist es höchste Zeit, dass auch die Frauen bei Olympischen Winterspielen Wettbewerbe in der Nordischen Kombination durchführen können. "Dass die FIS beim IOC den Frauen-Wettbewerb in der Kombination für Olympia 2020 beantragt hat, ist ein richtiger Schritt, einer, der schon längst hätte unternommen werden sollen. Für die Zukunft unseres Sports ist das etwas, was uns ganz viel bringen kann", sagte der Olympiasieger von 2014 und fünfmalige Gesamtweltcup-Sieger der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Der Ski-Weltverband FIS hatte im November beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) für 2022 die Aufnahme der Nordischen Kombination der Frauen beantragt. Die Nordische Kombination ist die letzte reine Männerdomäne bei Winterspielen.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell