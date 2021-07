Weser-Kurier: Interview mit Gundula Roßbach über die Grundrente

Weser-Kurier

Die ersten Bescheide zur Grundrente werden "im Laufe der Woche" zugestellt. Das hat die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV), Gundula Roßbach, in einem Interview mit dem in Bremen erscheinenden Weser-Kurier (Montagausgabe) angekündigt. Die vom Arbeitsministerium zuvor ermittelte durchschnittliche Höhe der Auszahlungsbeträge von 75 Euro wollte Roßbach nicht bestätigen. "Genauere Aussagen sind hier erst möglich, wenn eine repräsentative Zahl von Grundrentenzuschlägen tatsächlich berechnet worden ist. Ich bin selber auf die Zahlen sehr gespannt", sagte die DRV-Präsidentin. Zu den von der Rentenversicherung selbst zu tragenden zusätzlichen Verwaltungskosten für die Berechnung der Grundrente, die sich allein in diesem Jahr auf 410 Millionen Euro belaufen, sagte Roßbach: "Unsere Selbstverwaltung und auch ich selber hätten es sich anders gewünscht, und dies haben wir auch eingefordert." Der DRV hatte an die Bundesregierung appelliert, diese Kosten aus Steuermitteln zu übernehmen.

