Weser-Kurier

"Weser Kurier" (Bremen): Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil über steigende Infektionszahlen

Bremen (ots)

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) schließt eine Verschiebung der ab September geplanten Corona-Erleichterungen für Gastronomie und Großveranstaltungen nicht aus. "Wir müssen jetzt darüber entscheiden, ob wir in Anbetracht der Situation mit steigenden Infektionszahlen weitere Lockerungen vertreten können oder die bisherigen Regelungen zunächst noch einmal verlängern", sagte Weil dem WESER-KURIER. "Wir wollen in angespannten Zeiten nicht zusätzliche Infektionsrisiken schaffen."

Aktuelles Problem seien die Urlaubsrückkehrer, auf die ein Gutteil des neuen Infektionsgeschehens zurückzuführen sei, erklärte der Regierungschef. "Niedersachsen ist noch nicht am Ende der Ferienzeit angekommen. Deswegen müssen wir in Betracht ziehen, dass in den nächsten drei Wochen hier noch einiges passieren kann." Es gelte, Gesundheitsrisiko und Freiheit gegeneinander abzuwägen.

Pressekontakt:

Weser-Kurier

Zentraldesk

Telefon: +49(0)421 3671 3200

chefredaktion@Weser-Kurier.de

Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell