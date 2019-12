ZDF

Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Sonntag, 26. Januar 2020, 9.30 Uhr Evangelischer Gottesdienst Mit Gott geht mehr Aus der Ev.-methodistischen Hoffnungskirche in Stuttgart Äußerlich geht es vielen Menschen gut. Trotzdem - viele sehnen sich nach einem anderen Leben: wie der American-Football-Spieler, der Glanz und Jubel in den Stadien hinter sich gelassen hat. Als Christ konnte er inzwischen eine tiefere Erfüllung gewinnen. Im Fernsehgottesdienst wird er seine Geschichte erzählen, die er mit der Kehrtwende des Zachäus verbindet. Dieser Zeitgenosse Jesu fand zu sich selbst und seinen Mitmenschen, als Jesus ihn ansprach. Von solch befreienden Erfahrungen erzählt auch die Musik in diesem Gottesdienst mit lateinamerikanischen Rhythmen der Gemeindeband: Es singen und spielen Dr. Paul Mehringer (Gitarre, Gesang), Dr. Andreas Bruckner (Kontrabass), Masis Vartanian (Cajon) und Johanna Homolka (Gesang). Die klassischen Choräle begleiten Christoph Voigt (Orgel) und Erik Mehringer (Trompete, Gesang). Nach dem Gottesdienst gibt es bis 19.00 Uhr ein telefonisches Gesprächsangebot der Gemeinde. Telefonnummer: 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkkosten abweichend.) Weitere Informationen zu diesem Gottesdienst finden Sie im Internet unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de

