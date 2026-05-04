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"Deutschland spielt verrückt"- ARD Popwellen starten gemeinsamen Wunschhit-Marathon

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Baden-Baden. (ots)

Eine Show, unzählige Lieblingssongs, musikalisch ist alles erlaubt: am 14. Mai 2026 bestimmen Hörerinnen und Hörer bundesweit das Programm

An Christi Himmelfahrt, 14. Mai, übernehmen die Hörerinnen und Hörer das Kommando in den ARD Popradios. In "Deutschland spielt verrückt - euer Wunschhit-Marathon" läuft acht Stunden lang nur das, was sich Menschen im ganzen Land wünschen, inklusive der Geschichten und Erinnerungen zu ihren Songs. Die bundesweite Live-Show wird von 10:03 Uhr bis 18:00 Uhr zeitgleich bei MDR JUMP, WDR 2, SWR3, hr3, SR 1, NDR 2, Bremen Vier, rbb 88,8 und BAYERN 3 zu hören sein. Produziert wird sie von SWR3 in Baden-Baden.

Ganz Deutschland erstellt die Playlist

Ob Guilty Pleasure, vergessener Klassiker oder aktueller Lieblingssong - musikalisch ist alles erlaubt. Bereits seit dem 2. Mai können Hörerinnen und Hörer ihre Musikwünsche einreichen, auch noch direkt am Aktionstag selbst. Die ausgewählten Songs laufen nicht einfach nur im Programm: Die Hörerinnen und Hörer erzählen am 14. Mai on air, was sie mit ihrer Musikwahl verbinden - ganz persönlich, emotional und überraschend.

Eine Show, viele Stimmen - ganz Deutschland on air

Das Besondere: Die ARD Popradios gestalten diese Show gemeinsam. Im stündlichen Wechsel werden Moderatorinnen und Moderatoren aus allen beteiligten Programmen in die Sendung zugeschaltet. Sie bringen ihre jeweilige regionale Perspektive ein, greifen Themen und Reaktionen aus ihrem Sendegebiet auf und stehen im direkten Austausch mit ihrem Publikum. So entsteht eine nationale Radioshow, die gleichzeitig nah an den Menschen vor Ort bleibt - mit vielen Stimmen, Geschichten und Blickwinkeln aus ganz Deutschland.

Ob zuhause oder unterwegs: "Deutschland spielt verrückt" ist im Radio, im Web, über die Apps der ARD Popwellen sowie über die gemeinsame Plattform ARD Sounds zu hören.

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