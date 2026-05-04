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ARD-Schwerpunkt zum Thema "Age of Fake - Die neue Macht der Täuschung"

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München. (ots)

Kann ich dem, was ich im Internet sehe und höre, noch vertrauen? Diese Frage stellt sich heute dringlicher denn je. Ob Bots, Deepfakes oder gezielte Desinformation: Noch nie war es so schwer, Wahrheit von Täuschung zu unterscheiden. Angestoßen vom ARD-Kompetenzcenter Wissen, Bildung, Schule setzt die ARD ab Montag (4.5.) sowohl im linearen als auch im digitalen Angebot einen thematischen Programmschwerpunkt: Unter dem Titel "Age of Fake - Die neue Macht der Täuschung" widmen sich zahlreiche Programme diesem hochaktuellen Thema. Dabei geht es unter anderem darum, wie Desinformation entsteht, wie sie wirkt, warum sie uns alle betrifft und wie wir Täuschungen erkennen und dagegen vorgehen können.

Den Auftakt macht die Dokumentation "Hirschhausen und die Deepfake-Mafia" - am 4. Mai 2026 um 20:15 Uhr im Ersten und jederzeit in der ARD Mediathek.

Der Film legt ein kriminelles System offen, das gezielt mit der Gesundheit und dem Vertrauen von Menschen spielt. In einer umfassenden investigativen Recherche folgt Eckart von Hirschhausen den Spuren einer global agierenden Betrugsindustrie - von Deutschland über Bulgarien bis nach Brasilien - und legt die Strukturen internationaler Datenhändler offen. Ausgangspunkt sind tausende Fälle von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die durch täuschend echt wirkende KI-generierte Werbevideos mit von Hirschhausens Gesicht und Stimme zum Kauf von vermeintlichen Abnehmspritzen über Herzmedikamente bis hin zu Potenzmitteln manipuliert werden.

Daran anknüpfend geht es in "Collien Fernandes: F*ck Deepfakes!" (ab sofort und jederzeit in der ARD Mediathek) darum, wie manipulierte Inhalte entstehen, wirken - und wem sie schaden. Die Dokumentation zeigt, wie einfach es inzwischen ist, mit frei verfügbaren Tools täuschend echte Fake-Inhalte zu erstellen, und wie rasant sich diese Technologien verbreiten. Im Film spricht Collien Fernandes, die sich seit Jahren mit dem Thema Deepfakes und digitale Gewalt beschäftigt und sich für strengere Gesetze und mehr Schutz von Opfern engagiert, mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Der ehemalige Meta-Sicherheitsbeauftragte Sandeep Abraham gibt beispielsweise Einblicke in interne Mechanismen der Plattformökonomie und schildert, wie milliardenschwere Werbesysteme auch von betrügerischen Inhalten profitieren.

Begleitend zu den Dokumentationen entstehen weitere lineare und digitale Angebote, die das Thema vertiefen und Medienkompetenz stärken. Beispielsweise die YouTube-Formate "Studio Q", "Quarks Dimension Ralph" und "Die Frage". "Studio Q"zeigt beispielsweise, wie intelligente KI-Bots in den Kommentarspalten die öffentliche Meinung beeinflussen könnten - und schleust einen eigenen Bot bei YouTube ein. In "Quarks Dimension Ralph"geht Moderator Ralph Caspersder Frage nach, warum Menschen auf Scheinargumente hereinfallen, welche psychologischen Mechanismen dahinterstehen und wie sich solche Täuschungen erkennen lassen - ergänzt durch einen interaktiven Selbsttest. "Die Frage" widmet sich dem Thema aus drei verschiedenen Perspektiven, unter anderem mit einem Beitrag zu rechtlichen Konsequenzen und politischer Verantwortung im Umgang mit Deepfakes. Auch im Radio und in ARD Sounds wird das Thema vertieft. Der Podcast "Quarks Science Cops" verfolgt in einem neuen Fall einen ehemaligen Professor, der gegen Bezahlung pseudo-wissenschaftliche Produkte zertifiziert und testet, ob sogar ein frei erfundenes Produkt ein Gütesiegel erhalten würde. Und "Quarks Daily" geht der Frage nach, ob KI-generierte Katzen- und Tiervideos ein Problem darstellen. Einen Überblick über weitere Angebote zum Schwerpunkt "Age of Fake - Die neue Macht der Täuschung" gibt es hier: Age of Fake - Die neue Macht der Täuschung - quarks.de und hier: Presseservice - Informationen speziell für Journalisten/innen | ard.de

Das ARD-Kompetenzzentrum Wissen, Bildung, Schule wird gemeinsam von BR, SWR und WDR verantwortet und bündelt Wissens- und Bildungsangebote der ARD - darunter die ARD-Wissensmarke Quarks, planet schule sowie zahlreiche weitere Formate und digitale Inhalte für alle Generationen.

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