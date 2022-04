ARD Kultur Creators: Mehr als 600 Ideen für bundesweiten Kreativwettbewerb eingereicht

Berlin (ots) - In einem insgesamt rückläufigen Radiomarkt haben sich die Info- und Kulturwellen der ARD in den vergangenen Monaten gut behaupten können - die Nachfrage nach verlässlicher Information hält demnach auch zwei Jahre nach dem Beginn der Pandemie an. Dies geht aus den aktuellen Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (ma Audio 2022/I) hervor, die am ...

mehr