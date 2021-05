Vorwerk Gruppe

Thermomix erweitert digitale Kontaktmöglichkeit zu seinen Repräsentanten und Repräsentantinnen

Wuppertal (ots)

Vorwerk Deutschland stellt seinen Thermomix Repräsentanten/innen seit dem 25. Mai 2021 eine individuelle digitale Plattform zur Verfügung. Auf den sogenannten Thermomix® MySites dreht sich alles um die persönliche Beratung und die aktuellen Thermomix Angebote. So kann man auf den Thermomix MySites einfach und direkt eine Produktvorführung buchen - für sich persönlich oder mit Freunden. Aber auch eine digitale Bestellung ohne vorherige Produktvorführung ist möglich. Nach Lieferung des Thermomix wird dem Kunden auf Wunsch eine Einweisung angeboten, um den smarten Küchenhelfer optimal nutzen zu können.

"Die individuelle und persönliche Beratung steht immer im Mittelpunkt unseres Tuns! Die neue Verknüpfung von digitaler Bestellung und persönlichem Kontakt inklusiver individueller Beratung ist ziemlich einzigartig. Wir freuen uns, dass wir mit Deutschland als größtem Markt der Vorwerk Gruppe mit den MySites hier vorangehen können", sagt Martin Eckert, Vorstand Vorwerk Deutschland.

"Wir haben uns in den vergangenen Jahren intensiv mit der Frage befasst, wie sich ein modernes, flexibles, agiles und zukunftsfähiges Unternehmen aufstellen sollte und damit die Grundlagen für die Weiterentwicklung unseres Direktvertriebsmodells geschaffen", betont Dr. Thomas Stoffmehl, Sprecher des Group Councils der Vorwerk Gruppe. Schwerpunkt war dabei der weitere Ausbau der digitalen Angebote als Ergänzung und Unterstützung des personengestützten Direktvertriebs bei Vorwerk. "Wir wollen unsere Beraterinnen und Berater im Kundenkontakt, egal über welchen Kanal, stets involvieren und optimal unterstützen."

Kunden, die den Thermomix direkt digital im Basis-Paket bestellen möchten, können dies ab dem 25. Mai 2021 über die personalisierten Thermomix MySites der Thermomix Repräsentanten/innen zum Preis von 1.359 Euro tun. Diejenigen hingegen, die im Rahmen eines Live-Erlebniskochens oder bei der situationsbedingten Video-Alternative, dem "Thermomix Date", den smarten Küchenhelfer bestellen, haben neben dem persönlichen Erleben und Ausprobieren zusätzlich den Vorteil, die jeweils aktuellen Kampagnen-Angebote nutzen zu können. Vorführungen finden selbstverständlich immer unter Berücksichtigung der aktuellen, regional geltenden Corona-Schutzverordnungen statt.

Was ist eine Thermomix MySite?

Thermomix MySites sind wie umfassende digitale Visitenkarten im Vorwerk Online-Shop, über die Interessenten dank verschiedener Suchmöglichkeiten (z.B. Name, Postleitzahl) einen persönlichen Ansprechpartner in der Region finden und direkt Kontakt aufnehmen können. Eine Thermomix MySite enthält nicht nur viele wichtige Informationen rund um aktuelle Thermomix Angebote, sondern man erfährt auch Persönliches zum/r Thermomix Repräsentanten/in, wie Termine zu Kochkursen, Kochvorlieben, Hobbys, etc. Gut zu wissen: Auch Kunden, die digital über die Thermomix MySite bestellen möchten, wird der bewährte Vorwerk Service angeboten, nur eben einfach nach dem Kauf anstatt vorher. "Wir bei Thermomix nennen es den neuen Willkommens-Service: sich in aller Ruhe nach dem Kauf den Thermomix erklären lassen, gemeinsam erste Schritte gehen und sofort mit Spaß loskochen", erklärt Martin Eckert.

Das Konzept, persönliche und digitale Elemente miteinander zu verknüpfen, ist fester Bestandteil der verabschiedeten Strategie der Vorwerk Gruppe. "Im vergangenen Jahr haben wir im deutschen Markt gesehen, dass die Kombination sowohl bei unseren Thermomix Repräsentanten/innen als auch bei unseren Kunden sehr gut ankommt", so Martin Eckert.

FACTS

· Neues Angebot: Thermomix MySites erweitern den persönlichen Kontakt unserer Thermomix Repräsentanten/innen um ein digitales Element und erhöhen somit den Komfort und die Erreichbarkeit.

· Auf der Thermomix MySite dreht sich alles um die persönliche Beratung - zusätzlich haben Kunden nun die Möglichkeit, den Thermomix im Basis-Paket alternativ auch digital zu bestellen.

· Jeder Kunde, der digital bestellt hat, bekommt ebenfalls den gewohnten Vorwerk Service angeboten - und zwar unseren neuen, kostenfreien Willkommens-Service, eine persönliche, individuell zugeschnittene Produktvorführung nach dem Kauf in den eigenen Vier-Wänden.

· Die Verknüpfung von digitaler Bestellung mit persönlicher Beratung ist einzigartig und macht uns bei Vorwerk aus!

ÜBER VORWERK

Die Vorwerk & Co. KG ist ein im Jahre 1883 gegründetes Familienunternehmen. Sitz der Holding ist Wuppertal (Deutschland). Das Kerngeschäft von Vorwerk ist die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte (Küchenmaschine Thermomix, Staubsauger Kobold, Temial-Teegerät) und Kosmetika (JAFRA Cosmetics). Als Direktvertriebsunternehmen sucht Vorwerk stets den direkten Kontakt zu seinen Kunden. Dabei steht der Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dient dem Kunden als zentrale Anlaufstelle. Zur Vorwerk Familie gehören außerdem Neato Robotics, die akf bank sowie die HECTAS Gruppe als Schwesterunternehmen. Weltweit sind mehr als 590.000 Menschen für Vorwerk tätig, davon knapp 578.000 als selbstständige Berater. Vorwerk erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,2 Milliarden Euro (2020) und ist in über 60 Ländern aktiv.

Original-Content von: Vorwerk Gruppe, übermittelt durch news aktuell