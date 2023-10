Forum Moderne Landwirtschaft e.V.

Karin Guendel Gonzalez als neue Vizepräsidentin des Forum Moderne Landwirtschaft bestätigt

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Forum Moderne Landwirtschaft (FML) am 26. Oktober im Palais der Kulturbrauerei Berlin wurde Karin Guendel Gonzalez zur neuen Vizepräsidentin des Forum Moderne Landwirtschaft gewählt.

Guendel Gonzalez ist seit 1. März 2023 Geschäftsführerin von Bayer CropScience Deutschland.

Sie folgt als FML-Vizepräsidentin auf Peter R. Müller, der seit Anfang des Jahres eine neue Aufgabe als Senior Vice President der globalen Strategieeinheit "Crop Strategy Fruits & Vegetables" bei der Bayer AG übernommen hat.

"Wir freuen uns Karin Guendel Gonzalez als neue Vizepräsidentin bei uns im Verein begrüßen zu dürfen", sagt Lea Fließ, Geschäftsführerin des Forum Moderne Landwirtschaft. "Frau Guendel Gonzalez bringt durch ihre jahrelange Tätigkeit bei Bayer Crop Science einen guten Überblick über die Branche und deren Herausforderungen mit. Gleichzeitig wünschen wir Peter R. Müller für seine neuen Aufgaben alles Gute und bedanken uns für die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit."

Neben Guendel Gonzalez besteht das Präsidium noch aus Präsident Joachim Rukwied (Deutscher Bauernverband), Vizepräsident Stefan Streng (Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter) und Vizepräsident Michael Wagner (BASF).

Weitere Informationen finden Sie unter: moderne-landwirtschaft.de

Über das Forum Moderne Landwirtschaft e.V.:

Das Forum Moderne Landwirtschaft ist ein Netzwerk aus allen Bereichen der Landwirtschaft. Wir zeigen moderne Landwirtschaft wie sie ist. Fördern den Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft und machen die moderne Landwirtschaft dadurch sichtbar und für alle erlebbar.

Sie waren auf dem ErlebnisBauernhof auf der Grünen Woche? Haben auf dem Marktplatz in Ihrer Stadt schon mal unser Kuh- oder SchweineMobil gesehen? Im Supermarkt unser Magazin "Stadt. Land. Wissen." über moderne Landwirtschaft in den Händen gehalten? Hinter all diesen Aktivitäten steckt das Forum Moderne Landwirtschaft.

Original-Content von: Forum Moderne Landwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell