Zum 19. World nutella Day: nutella feiert gemeinsame Momente und einen kulturellen Meilenstein

Unter #WorldNutellaDay #spreadanutellasmile zeigen Fans weltweit, was die Love Brand seit über 60 Jahren für sie so besonders macht: Positivität und unzählige Lächeln.

Seit fast zwei Jahrzehnten wird der World nutella Day am 5. Februar von Menschen aller Kulturen und Generationen international gefeiert. Auch in Deutschland lädt die Love Brand Fans dazu ein, Teil dieses globalen Austauschs zu werden und zu zeigen, welche Rolle der kultige Brotaufstrich in ihrem Alltag spielt. Im Mittelpunkt stehen Kreativität, Verbundenheit und geliebte Rituale, die fest mit nutella verknüpft sind - von morgendlichen Frühstückstraditionen über Familienzusammenkünfte bis hin zu kreativen Weiterverwendungen, Kunst und Kultur.

Diese Vielfalt an Momenten begleitet nutella seit über 60 Jahren. Dabei bleibt die Marke stets in Bewegung, entwickelt ihre Produktfamilie kontinuierlich weiter und eröffnet so immer neue Genussmomente, die Fans überraschen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Das gibt es Neues 2026

Zum World nutella Day 2026 dürfen sich die Fans über einen ganz besonderen Launch freuen: ein Assouline Coffee Table Book über nutella. Mit diesem neuen Titel veröffentlicht die Pariser Luxusmarke erstmals einen monothematischen Bildband über eine Food Brand. Von den bescheidenen Anfängen in Italien bis hin zur internationalen Anerkennung als globale Powerbrand nimmt das Buch die Leserinnen und Leser mit auf eine Reise durch die Geschichte von nutella und beleuchtet ihren Einfluss auf Kultur und Alltag weltweit. Das Buch enthält teilweise seltene, schwer zugängliche Bildmotive, die erstmals in dieser Form zusammengeführt wurden. Mit lebendigen Bildern und fesselnden Erzählungen werden in sechs Kapiteln zentrale Facetten der Marke präsentiert: Geschichte, Qualität, Brot & Frühstück, Vielseitigkeit, die ganze Welt von nutella und Kultstatus. Das 280-Seiten umfassende Coffee Table Book ist eine Hommage an das Vermächtnis von nutella als kulturelle Ikone und zeigt, wie die Marke über Generationen und Länder hinweg mit positiven Erinnerungen und einem Gefühl von Nostalgie verbindet. Das Buch ist exklusiv in den Assouline Flagship-Stores und auf www.assouline.com erhältlich.

Sandra Genth, Region Marketing Manager nutella: "Wir fühlen uns geehrt, gemeinsam mit Assouline und diesem exklusiven Buch den World Nutella Day 2026 zu feiern. Der Tag steht sinnbildlich für die anhaltende Stärke unserer Marke und die große Leidenschaft unserer Fans. Sie haben nutella zu einer kulturellen Ikone gemacht, die längst nicht nur auf den Frühstückstischen gefeiert wird, sondern auch in Büchern und Ausstellungen ihren Platz gefunden hat. Der Bildband zeichnet diese Entwicklung nach, beleuchtet den Einfluss der Marke auf Design und Lifestyle und macht ihre Geschichte für Fans, Sammlerinnen und Sammler in hochwertiger Form erlebbar."

World nutella Day 2026: Jetzt mitfeiern!

2007 von der amerikanischen Bloggerin und nutella Fan Sara Rosso spontan ins Leben gerufen, hat sich der World nutella Day seit seiner Gründung zu einem globalen Phänomen entwickelt. Unter #WorldNutellaDay #spreadanutellasmile teilen Fans weltweit in den sozialen Medien ihre ganz persönlichen nutella Geschichten und Inspirationen - sei es ein Rezept, ein Ritual, eine Erinnerung oder ein kreativer Moment. Der Tag wird auf www.nutella.de sowie den nutella Social Media-Kanälen www.instagram.com/nutella.de und www.facebook.com/nutelladeutschland begleitet.

Über nutella

1964 gegründet, verbreitet nutella seit über 60 Jahren mit Leidenschaft, Kreativität und Innovation ein Lächeln. Die Nuss-Nugat-Creme mit Kakao, die Millionen Menschen auf der ganzen Welt lieben, wird von Ferrero mit einer Auswahl hochwertiger Zutaten, Sorgfalt und Leidenschaft in jedem Schritt der Produktion hergestellt. Heute ist nutella in rund 170 Ländern weltweit erhältlich und hat mit seinem einzigartigen Geschmack eine Reihe von Produkten für verschiedene Anlässe hervorgebracht - von nutella B-ready über nutella biscuits bis hin zum nutella Croissant und nutella Eis.

Über die Ferrero Gruppe

Ferrero begann seine Reise 1946 als Konditorei in der kleinen Stadt Alba im italienischen Piemont. Heute ist das Unternehmen einer der weltweit größten Hersteller von verpackten Süßwaren mit beliebten Marken, die in mehr als 170 Ländern verkauft werden. Die Ferrero Gruppe bereitet Menschen auf der ganzen Welt mit beliebten Produkten wie nutella, kinder, tic tac und Ferrero Rocher Freude. Mehr als 50.000 Mitarbeitende setzen sich mit Leidenschaft dafür ein, Menschen dabei zu helfen, die besonderen Momente des Lebens zu feiern. Die Ferrero Gruppe wird heute in dritter Generation geführt. Ihre Familienkultur ist geprägt von Qualität und Exzellenz sowie von Tradition und Verantwortung für den Planeten und die Gemeinschaften, in denen sie tätig ist.

Über Assouline

Assouline wurde 1994 von Prosper und Martine Assouline in Paris gegründet und ist die erste Luxusmarke im Bereich Kultur. Geleitet von einer Leidenschaft für Wissen, Kultur und Reisen hat das Unternehmen über 2.000 Titel in fünf Hauptkollektionen sowie Sonderausgaben und einzigartige Bibliotheksaccessoires veröffentlicht. Zu den Kooperationspartnern von Assouline zählen einige der weltweit renommiertesten Marken, Künstler, Fotografen, Autoren und Designer. Mit einem unverwechselbaren Stil und eleganter Savoir-faire hat Assouline das moderne Verlagswesen weltweit neu definiert.

