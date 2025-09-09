Ferrero MSC GmbH & Co. KG

Gemeinsam genießen: Ferrero bringt die Pralinenklassiker nach der Sommerpause zurück in den Handel

Frankfurt am Main (ots)

Der Herbstbeginn steht vor der Tür - damit kehren auch Ferrero Rocher, Ferrero Küsschen und Mon Chéri zurück in den Handel und laden zu genussvollen Momenten mit Freunden und Familie ein.

Wenn sich die Blätter bunt färben und die Tage kürzer werden, beginnt für viele die Zeit der kleinen Rituale und gemütlichen Augenblicke. Passend dazu kehren die beliebten Pralinenklassiker von Ferrero - Mon Chéri, Ferrero Rocher und Ferrero Küsschen - aus der Sommerpause zurück. Ab dem 1. September sind sie wieder im Handel erhältlich.

Ob bei einem Filmabend mit Freunden, einem gemütlichen Sonntag auf der Couch mit einem guten Buch oder nach dem Spaziergang mit der Familie durch das raschelnde Herbstlaub: Die Ferrero Pralinen laden dazu ein, Momente wie diese zu zelebrieren, mit den Lieblingsmenschen zu teilen und gemeinsam zu genießen.

"Wir sind zurück - und bringen Glück" Verbraucherpromotion

Zum alljährlichen Wiedersehen startet Ferrero unter dem Claim "Wir sind zurück und bringen Glück" eine große Verbraucheraktion, die zusätzliche Freude und Gewinnchancen verspricht. Wer eine teilnehmende Packung von Ferrero Rocher, Ferrero Küsschen oder Mon Chéri kauft und den Kassenbon auf der Aktionswebsite www.ferrero-pralinen-gewinnspiel.de hochlädt, kann mit etwas Glück ein brandneues Smartphone oder eine personalisierbare Handyhülle im exklusiven Ferrero Marken-Design gewinnen. Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland.

360°-Kampagne für maximale Sichtbarkeit

Begleitet wird die Rückkehr der Pralinenklassiker von einer 360°-Kampagne, die auf allen relevanten Kanälen für Sichtbarkeit sorgt. Am Point of Sale sorgen aufmerksamkeitsstarke Platzierungen und Aktionshinweise für Impulse direkt im Handel. Neben Out-of-Home Maßnahmen werden auch digitale Formate genutzt: Von Social-Media-Aktivierungen über Display-Kampagnen bis hin zu Podcast-Werbung. Ergänzt wird der Mediamix durch TV-Spots und Radioschaltungen, die die Markenwelt der Ferrero Pralinen genussvoll in Szene setzen.

Original-Content von: Ferrero MSC GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell