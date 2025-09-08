Weltpremiere der Škoda Vision O: Pressematerialien und Highlights
Mladá Boleslav (ots)
› Škoda hat heute in München die brandneue Designstudie Škoda Vision O vorgestellt
› Pressematerialien sind auf der Škoda Mediaseite erhältlich
› Der Videostream der Weltpremiere ist über den offiziellen YouTube-Kanal von Škoda Auto einsehbar
Škoda Auto präsentiert stolz die Vision O, ein bahnbrechendes Konzeptfahrzeug, das die Zukunft von Kombifahrzeugen neu definiert. Die Vision O steht für einen entschlossenen Schritt nach vorne in der Entwicklung der Modern Solid-Designsprache von Škoda, der Nachhaltigkeitsziele, der Innenraumarchitektur, der HMI-Struktur und kundenorientierter Innovationen. Škoda hat das Konzept Vision O während der Weltpremiere in München vorgestellt. Der vollständige Stream der Premiere ist auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Škoda Auto verfügbar.
Pressekontakt:
Ulrich Bethscheider-Kieser
Leiter Produkt- und Markenkommunikation
Telefon +49 6150 133 121
E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de
Karel Müller
Media Relations
Telefon: +49 6150 133 115
E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.de
Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell