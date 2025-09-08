Skoda Auto Deutschland GmbH

Weltpremiere der Škoda Vision O: Pressematerialien und Highlights

Mladá Boleslav (ots)

Škoda Auto präsentiert stolz die Vision O, ein bahnbrechendes Konzeptfahrzeug, das die Zukunft von Kombifahrzeugen neu definiert. Die Vision O steht für einen entschlossenen Schritt nach vorne in der Entwicklung der Modern Solid-Designsprache von Škoda, der Nachhaltigkeitsziele, der Innenraumarchitektur, der HMI-Struktur und kundenorientierter Innovationen. Škoda hat das Konzept Vision O während der Weltpremiere in München vorgestellt. Der vollständige Stream der Premiere ist auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Škoda Auto verfügbar.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell