Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda Vision O: Elektrifizierter Kombi der Zukunft mit der nächsten Generation der Modern Solid-Designsprache

Video-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mladá Boleslav (ots)

› Aufbauend auf der Führungsposition von Škoda im Kombi-Segment in Europa präsentiert das Konzept Vision O die elektrifizierte Zukunft der Marke und die weiterentwickelte Designsprache ‚Modern Solid‘

› Gemäß dem kundenorientierten Ansatz von Škoda ist die Vision O das erste Konzeptfahrzeug, das vollständig aus Kundenperspektive entwickelt wurde

› Mit einem komplett neu gestalteten Innenraum bietet die Vision O ein minimalistisches Design und ein ganzheitliches, intuitives Fahrerlebnis: ein neues Horizon-Display für Fahrer und Beifahrer, Bio-Adaptive Beleuchtung, 650 Liter Kofferraumvolumen und einen KI-gesteuerten persönlichen Assistenten

› Nachhaltigkeit priorisieren – Vision ‚O‘ folgt den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und minimiert Umweltbelastungen durch die Verwendung erneuerbarer Materialien und recycelter Komponenten

› Das Außendesign der Vision O wurde auf ein neues Niveau gehoben und wirkt mit einem völlig neuen Tech-Loop-Face noch robuster. Es ist aerodynamisch für lange Strecken optimiert – auch mit fortschrittlicher autonomer Fahrtechnologie

Vollständig vorbereitet auf die elektrifizierte Zukunft der Kombimodelle von Škoda: Aufbauend auf seiner reichen Tradition und seiner europäischen Führungsposition im Kombi-Segment setzt die Škoda Vision O ein klares Statement und präsentiert die nächste Generation von Škodas ‚Modern Solid‘-Designsprache. Es ist das erste Konzeptfahrzeug der Marke, das nach dem Customer-first-Ansatz von innen nach außen entwickelt wurde. Das neue minimalistische Interieur der Vision O verfügt über innovative Technologien, die den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit verbessern. Es bietet fortschrittliche autonome Fahrfunktionen, intelligente KI-Lösungen und legt durch die Integration erneuerbarer Materialien und die Befolgung der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Beim Exterieur sorgt die Weiterentwicklung der Modern Solid-Designsprache von Škoda mit einem völlig neuen Tech-Loop-Face für einen noch robusteren Look. Das minimalistische Design bietet maximale Effizienz durch optimierte Aerodynamik. Die Serienproduktion der Vision O, die auf einer zukünftigen Plattform des Volkswagen Konzerns basiert, ist für das nächste Jahrzehnt geplant.

Mehr Informationen sowie Bild- und Videomaterial zum neuen Škoda L&K 130 stehen als Pressemappe bereit.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell