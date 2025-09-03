Skoda Auto Deutschland GmbH

Bestellstart: Škoda Elroq 85x erweitert das Allradangebot der Baureihe

Weiterstadt (ots)

› Škoda Elroq 85x erstmals verfügbar (Elroq 85x 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,1 – 17,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A)

› Vollelektrisches Kompaktmodell auch als Sportline-Variante mit Allradantrieb im Angebot (Elroq 85x Sportline 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,5 – 17,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A)

› Wieder verfügbar: Škoda Enyaq 85x und Enyaq Coupé 85x (Škoda Enyaq 85x 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,0 – 17,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A; Škoda Enyaq Coupé 85x 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,7 – 16,6 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A

› Bestnoten für den Škoda Enyaq 85x und Škoda Elroq im ADAC-Test

Mit dem Elroq 85x ist ab sofort eine weitere Allradvariante bestellbar, mit der die Angebotspalette des Kompaktmodells noch attraktiver wird. Als Option ist der Elroq 85x auch als besonders dynamische Sportline-Version verfügbar. Der Allradantrieb wird über einen zweiten Elektromotor an der Vorderachse ermöglicht – für noch mehr Sicherheit unter allen Witterungsbedingungen. Wieder im Angebot sind Škoda Enyaq 85x und Škoda Enyaq Coupé 85x. Im ADAC-Test sichert sich der Škoda Enyaq 85x die Topplatzierung aller Elektrofahrzeuge in der ‚Mittelklasse‘. Auch der Škoda Elroq belegt den ersten Platz in seiner Kategorie beim ADAC.

Der kompakte Škoda Elroq ist ein wichtiger Baustein in der Elektrifizierungsstrategie von Škoda. Der erstmals verfügbare Elroq 85x bietet einen zweiten Motor an der Vorderachse und damit Allradantrieb. Diese neue Allradvariante im Angebot steigert die Attraktivität der Elroq-Modellpalette zusätzlich. Mit der Systemleistung von 210 kW/286 PS1 beschleunigt der Škoda Elroq 85x in 6,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die 77-kWh-Batterie (netto) ermöglicht bis zu 540 Kilometer Reichweite (nach WLTP), am DC-Schnellader kann mit einer Ladeleistung von bis zu 175 kW geladen werden. Dann lässt sich der Hochvoltspeicher in 28 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen.

Der Škoda Elroq 85x bietet bereits serienmäßig beheizbare Vordersitze, ein beheizbares Lenkrad, Parksensoren vorn und hinten sowie ein Navigationssystem und Infotainment Online.

Der dynamische Auftritt des Elroq wird in der Sportline-Variante besonders betont. Diese ist zu erkennen am Sportstoßfänger und den Seitenschwellern in Wagenfarbe. Für besondere Aufmerksamkeit sorgen Exterieur-Anbauteile in der Kontrastfarbe Schwarz. Der Elroq 85x als Sportline rollt auf 20-Zoll-Leichtmetallrädern Vega Schwarz glanzgedreht. Weitere Ausstattungsmerkmale sind unter anderem Matrix-LED-Scheinwerfer, das schlüssellose Zugangs- und Start-Stopp-System KESSY sowie eine elektrische Heckklappe mit Komfortbedienung. Sportsitze vorn mit integrierten Kopfstützen, beheizbare Vordersitze, der Travel Assist und zwei USB-Schnittstellen vorne und hinten runden die Serienausstattung ab. Der Elroq 85x kostet ab 46.450 Euro, als Sportline ab 50.670 Euro.

Von der Qualität des Škoda Elroq sind auch die Tester des ADAC überzeugt. Sie bewerten das neue batterieelektrische Modell mit der ausgezeichneten Testnote 1,6. Damit belegt der Elroq beim ADAC in der Kategorie ‚Untere Mittelklasse‘ den ersten Platz. Die Tester von Europas größtem Automobilclub bescheinigen dem kompakten E-SUV einen spritzigen Antrieb, ein gutes Platzangebot, einen niedrigen Verbrauch und eine gute Fahrwerksabstimmung.

Weitere Allradoption auch wieder für Škoda Enyaq und Škoda Enyaq Coupé verfügbar

Wieder verfügbar ist der Škoda Enyaq 85x als SUV und als Coupé und damit auch eine zusätzliche Allradoption für beide Karosserieformen. Sie wird ermöglicht durch einen zweiten Motor an der Vorderachse. 210 kW/286 PS1 Systemleistung ermöglichen den Sprint von null auf 100 km/h in 6,7 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 180 km/h. Mit der maximalen Ladeleistung von 175 kW am DC-Schnelllader lässt sich die Hochvoltbatterie in 28 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen. Der Škoda Enyaq 85x bietet im WLTP-Zyklus eine elektrische Reichweite von bis zu 544 Kilometern (Enyaq 85x Coupé 553 Kilometer). Als Sportline-Variante präsentieren sich Enyaq 85x und Enyaq Coupé 85x besonders dynamisch (Škoda Enyaq Sportline 85x 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,2 – 16,9 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A; Škoda Enyaq Coupé Sportline 85x 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,1 – 16,5 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A). Der Enyaq 85x kostet ab 51.500 Euro (Sportline ab 56.500 Euro), das Enyaq Coupé 85x ist ab 53.750 Euro (Sportline ab 58.750 Euro) erhältlich.

Der Škoda Enyaq 85x überzeugt die Tester des ADAC

Ein starkes Debüt feiert der neue Škoda Enyaq 85x im Test des ADAC. Mit der Testnote 1,6 führt das Modell beim größten Automobilclub in Europa die Rangliste der besten Elektroautos in der ‚Mittelklasse‘ an. Die Tester loben vor allem das Platzangebot für Passagiere und Gepäck, die vielen praktischen Details, die gute Kindersitzeignung, die üppige Serienausstattung und die sehr guten Fahrleistungen. Den Federungskomfort mit dem optionalen DCC-Fahrwerk bewerten die Fachredakteure als „ausgezeichnet“.

1 Die Verfügbarkeit der, gemäß UN-GTR.21 ermittelten, elektrischen Maximalleistung erfordert eine Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und 50 °C und einen höchstmöglichen Batterieladezustand. Die verfügbare Leistung kann begrenzt sein, variiert je nach Fahrsituation und wird von Faktoren wie der Umgebungstemperatur

