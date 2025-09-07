Skoda Auto Deutschland GmbH

Epiq Showcar: Škoda enthüllt seine eindrucksvolle Vision eines erschwinglichen vollelektrischen SUV

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mladá Boleslav (ots)

› Das Škoda Epiq Showcar gibt einen Vorgeschmack auf das kommende vollelektrische City-SUV-Crossover der Marke, dessen Produktion für 2026 geplant ist

› Das erste Modell, das vollständig Škodas Designsprache Modern Solid umsetzt, kombiniert ein markantes, minimalistisches Äußeres mit einem funktionalen Innenraum

› Praktischer Begleiter für den Alltag mit 475 Liter Kofferraumvolumen, einer Reichweite von bis zu 425 km und einem voraussichtlichen Einstiegspreis, der mit dem seines Pendants mit Verbrennungsmotor, des Kamiq, vergleichbar ist

Škoda Auto hat sein neues Showcar Epiq vorgestellt, das einen klaren Ausblick auf den kommenden vollelektrischen City-SUV-Crossover gibt. Das Modell zeichnet sich durch ein markantes, minimalistisches Design und innovative Elemente aus, die praktische Lösungen hervorheben und den Epiq zu einem idealen Begleiter für den Alltag machen. Es stellt einen wichtigen Schritt in der Elektrifizierungsstrategie von Škoda dar und spiegelt das Engagement der Marke wider, attraktive, innovative und erschwingliche Elektrofahrzeuge anzubieten. Ein nahtloses digitales Erlebnis mit fortschrittlichen Technologien und Assistenzsystemen wird das Fahrerlebnis ergänzen. Der Epiq feierte sein Debüt auf dem Volkswagen Group Media Workshop im Vorfeld der IAA in München, zusammen mit den anderen Modellen der Electric Urban Car Family (EUCF) der Volkswagen Brand Group Core (BGC).

Klaus Zellmer, CEO von Škoda Auto, sagte: „Das Epiq Showcar bietet einen konkreten Ausblick auf das nächste Mitglied der erfolgreichen vollelektrischen Familie von Škoda. Es verkörpert die Essenz von Škoda: Modern Solid Design, ein geräumiger Innenraum bei kompakten Abmessungen, benutzerfreundliche, intuitive digitale Schnittstellen und Simply Clever-Details, die ein nahtloses Erlebnis gewährleisten – und das alles zu einem attraktiven Preis. Mit dem Epiq machen wir einen weiteren Schritt, um Elektroautos zu einer praktischen und überzeugenden Wahl für Alltagsfahrer zu machen.“

Alltagsbegleiter: Kompakte Abmessungen, groß in Sachen Platz und Reichweite

Das Showcar präsentiert den Epiq als kompaktes Stadt-SUV-Crossover mit einer Länge von 4,1 Metern. Er bietet bequem Platz für fünf Passagiere, verfügt über einen beeindruckenden 475-Liter-Kofferraum und eine Reichweite von bis zu 425 Kilometern. Damit ist er praktisch für den täglichen Gebrauch und eignet sich auch für längere Fahrten. Der Einstiegspreis des zukünftigen Serienmodells wird voraussichtlich in vielen Märkten mit dem seines Pendants mit Verbrennungsmotor, des Kamiq, vergleichbar sein – damit ist es das günstigste Elektrofahrzeug im wachsenden Portfolio von Škoda. Dies unterstreicht einmal mehr das Engagement von Škoda, der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen und erschwinglichen Mobilitätslösungen gerecht zu werden.

Modern Solid innen und außen: Robust, funktional, authentisch

Der Epiq ist das erste Škoda Modell, das die neue Designsprache ‚Modern Solid‘ der Marke vollständig übernimmt, sowohl innen als auch außen. Diese Philosophie verbindet Robustheit, Funktionalität und Authentizität, was sich deutlich im markanten, minimalistischen Design des Showcars widerspiegelt. Die Cashmere-Außenlackierung in Matt wird mit einem glänzend schwarzen Tech-Deck-Face kombiniert, das von T-förmigen LED-Tagfahrleuchten und Blinkern eingerahmt wird. Die Scheinwerfer sitzen tiefer und betonen die robuste Frontstoßstange mit ihrem Spoiler in Cosmo Grey. Eine neue Tornado-Linie trennt die Karosserieteile optisch voneinander, verleiht dem Fahrzeug starke Schultern und hebt die Glaskabine vom Rest des Fahrzeugs ab – für einen dynamischen und zeitgemäßen Look.

Interieur: Fokus auf Praktikabilität und digitale Integration

Im Innenraum konzentriert sich Škoda auf Benutzerfreundlichkeit und Alltagstauglichkeit. Der Epiq bietet großzügige Stauraumoptionen und clevere Gepäcklösungen, darunter Taschenhaken, Befestigungsvorrichtungen und versteckte Unterflurfächer. Entsprechend dem ‚Mobile First‘-Ansatz von Škoda ist der Innenraum minimalistisch und funktional gestaltet und verfügt über kabelloses Laden für Mobiltelefone, Simply Clever-Ablagen sowie physische Tasten und haptische Scrollräder. Diese Mischung aus Praktikabilität und intelligentem Design stellt sicher, dass der Epiq sowohl den Bedürfnissen von Familien als auch den Anforderungen von Lifestyle-orientierten Kunden gerecht wird.

Gemeinsame Produktion: Electric Urban Car Family wird in Spanien produziert

Der Epiq wird im Volkswagen Werk Navarra in Spanien im Rahmen eines gemeinsamen Entwicklungs- und Produktionsprojekts innerhalb der Volkswagen BGC gebaut. Mit der EUCF-Initiative will die BGC die Elektromobilität für zukünftige Generationen demokratisieren, indem sie vier attraktive, erschwingliche Elektroautos über drei Marken hinweg einführt. Die Serienversion des Škoda Epiq soll Mitte 2026 ihre Weltpremiere feiern.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell