Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda Vision O: Erste Designskizzen veröffentlicht und Weltpremiere live auf YouTube

Mladá Boleslav (ots)

› Letzter Teaser zur Vision O vor der Weltpremiere zeigt Details zum Exterieur und Interieur der Konzeptstudie

› Die Weltpremiere des kommenden Designkonzepts ist für den 8. September um 17:30 Uhr MEZ geplant und wird live auf den YouTube-Kanälen von Škoda Auto übertragen

› Die Designstudie Vision O zeigt die Zukunft der Škoda Kombimodelle und blickt auf die nächste Generation der Designsprache ‚Modern Solid‘

Škoda steht kurz vor der Vorstellung der neuen Konzeptstudie Vision O, die das Kombi-Segment und die zukünftige Designsprache der Marke revolutionieren wird. Mit dem letzten Teaser vor der Weltpremiere veröffentlicht Škoda nun Skizzen mit Details zum Innen- und Außendesign. Der tschechische Automobilhersteller wird das Designkonzept Vision O bei der Weltpremiere am 8. September 2025 in München vorstellen, die live auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Škoda übertragen wird.

Enthüllung der letzten Details des Konzeptfahrzeugs vor seiner Weltpremiere

Die ersten Designskizzen der Vision O zeigen die Karosserie und die Linienführung des Innenraums. Die Silhouette des gesamten Fahrzeugs unterstreicht die verbesserte Aerodynamik der Studie, die Effizienz und Reichweite des Fahrzeugs erhöht. Mit den bisherigen Video-Teasern hat Škoda bereits erste Details der überarbeitete Modern Solid-Designsprache im Innen- und Außendesign des Konzeptfahrzeugs vorgestellt.

Weltpremiere nächste Woche in München

Die Weltpremiere ist für Montag, den 8. September 2025, um 17:30 Uhr MEZ geplant und wird live auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Škoda übertragen. Die Škoda Vision O wird am 9. September von 13:00 bis 18:00 Uhr in München in der ISARPOST Eventlocation, Sonnenstraße 26, öffentlich vorgestellt.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell