Škoda L&K 130: Azubi Car Nr. 10 feiert 130 Jahre Škoda und seine enge Verbindung zum Radsport

Weiterstadt (ots)

28 Azubis verwandeln einen Škoda Superb Combi in ein Begleitfahrzeug für Radrennen

Umfangreiche Karosserieänderungen schaffen eine Pick-up-ähnliche und ausfahrbare Ladefläche für den Transport von Ersatz-Rennrädern und umfassen eine Schiebetür hinten rechts

Der Name L&K 130 und die Farbgebung erinnern an die Anfänge der Firmengründer Václav Laurin und Václav Klement ab dem Jahr 1895

Erstes Azubi Car auf Basis des Superb und das erste mit einem Plug-in-Hybridantrieb

Mit dem zehnten Škoda Azubi Car schreiben 28 Auszubildende ein weiteres Kapitel in der Geschichte der Škoda Akademie in Mladá Boleslav. Der Škoda L&K 130 und seine spezielle Farbgebung sind eine Hommage an die Firmengründer Václav Laurin und Václav Klement, die vor 130 Jahren mit dem Bau von Fahrrädern begannen. Das Einzelstück basiert erstmals auf einem Škoda Superb Combi und ist mit einer Pick-up-ähnlichen Ladefläche und vielen cleveren Ideen ein Begleitfahrzeug für professionelle Radrennen.

