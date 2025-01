Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda Motorsport setzt sich für Zuschauersicherheit in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft ein

› Auf seinen Social Media-Kanälen engagiert sich Škoda Motorsport mit seinen Fans, um die höchsten Sicherheitsstandards auf Wertungsprüfungen zu erzielen

› Vier Videos zeigen zentrale Aspekte, darunter die Arbeit der Streckenposten, die Rolle der FIA Sicherheitsabgeordneten Michèle Mouton, die Verantwortlichkeiten der Rallye-Kontrolle und allgemeine Sicherheitsrichtlinien für Zuschauer

Bei jeder Veranstaltung der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) steht die Sicherheit der Zuschauer während der Wertungsprüfungen an oberster Stelle. Um dieses wichtige Thema noch mehr in den Mittelpunkt zur rücken, hat Škoda Motorsport eine vierteilige Videoserie produziert. Sie gibt Einblicke hinter die Kulissen und zeigt, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Rallye für jeden Zuschauer vor Ort sicher und angenehm zu gestalten.

Als aktiver Teilnehmer der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) unterstützt Škoda Motorsport alle Initiativen, um die Sicherheit der Zuschauer zu erhöhen. Im Gegensatz zu Rundstreckenrennen erfordern Rallyes auf abgesperrten öffentlichen Straßen einen komplexeren Ansatz, um das Verhalten der Zuschauer zu regeln. In einer einzigartigen Videoreihe zeigt Škoda Motorsport einige Schlüsselelemente der Sicherheitsmaßnahmen bei Rallye-WM-Läufen.

Das erste Video konzentriert sich auf die Streckenposten, die für die Sicherheit eine entscheidende Rolle spielen. Die engagierten Freiwilligen identifizieren die sichersten Zuschauerplätze und haben stets ein Auge auf die Zuschauer entlang der Wertungsprüfungen. Ein weiteres Video blickt Michèle Mouton in ihrer Rolle als FIA Sicherheitsabgeordnete über die Schulter. Als einzige Frau hat sie je einen Lauf zur Rallye-WM gewonnen. Die Vizeweltmeisterin von 1982 arbeitete 15 Jahre lang als FIA-Sicherheitsdelegierte, ehe sie Ende der Saison 2024 in den Ruhestand wechselte. Eine ihrer bisherigen Aufgaben: 30 Minuten vor dem Start der ersten Crew fuhr sie jede Prüfung ab und führte eine abschließende Sicherheitsinspektion durch. Auch 2025 gilt: Nur wenn Sicherheitsdelegierte grünes Licht geben, wird die Strecke für die Rallye-Fahrzeuge freigegeben.

Im dritten Video erhalten Zuschauer Eindrücke aus dem Rallye-Kontrollzentrum und lernen die Aufgaben des Sicherheitspersonals kennen. Vom WRC-Promoter bereitgestellte hochauflösende Kameras in den Rallye-Fahrzeugen übertragen Echtzeitbilder ans Rallye-Kontrollzentrum. Nicolas Klinger, ehemaliger Weltklasse-Beifahrer und heute stellvertretender WRC-Sicherheitsdelegierter der FIA, verfolgt gemeinsam mit lokalen Polizeiexperten und dem Chef der Streckensicherung zu jeder Zeit die Action auf zahlreichen Bildschirmen. Via Funk können sie bei Bedarf jederzeit die zuständigen Marshalls an der Strecke alarmieren.

Das vierte Video gibt Fans praktische Tipps an die Hand, wie sie eine Rallye sicher genießen können. Der Fokus liegt dabei auf den goldenen Regeln der Zuschauersicherheit. Die Sicherheit der Zuschauer ist auch aus Sicht der Rallye-Fahrer enorm wichtig. So können sie sich voll auf ihre Leistung konzentrieren, um dem Publikum das bestmögliche Spektakel zu bieten.

Mehr Einblicke in die Welt von Škoda Motorsport gibt es auf dem internationalen YouTube-Kanal.

