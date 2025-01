Skoda Auto Deutschland GmbH

Neuer Škoda Superb iV: Limousine kommt in Kürze als Plug-in-Hybrid

Mladá Boleslav (ots)

› Als Fließhecklimousine ermöglicht der neue Superb iV (Škoda Superb iV 1,5 TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,3 – 0,5 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 16,1 – 18,7 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,1 – 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 8 – 11 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B – B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): C – D) eine rein elektrische Reichweite von mehr als 120 Kilometern(1) im WLTP-Zyklus

› Plug-in-Hybridantrieb der zweiten Generation kombiniert den 110 kW (150 PS) starken Benziner 1,5 TSI mit einem Elektromotor zu einer Systemleistung von 150 kW (204 PS)

› Produktionsstart des Superb iV ist für das zweite Quartal 2025 geplant

Škoda bietet die Limousinenversion der vierten Generation des Superb in Kürze auch als Plug-in-Hybrid an. Schon in den kommenden Wochen erscheint der attraktive Zuwachs der Superb-Familie in den Konfiguratoren zahlreicher Märkte. Die Kombination des 1,5 TSI-Benziners mit einem Elektromotor ergibt eine Systemleistung von 150 kW (204 PS). Zugleich erzielt der Superb iV eine rein elektrische Reichweite von mehr als 120 Kilometern(1) im WLTP-Zyklus. Seine Antriebsbatterie lässt sich an Gleichstrom-Schnellladestationen in nur 26 Minuten von zehn auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufladen. Der Produktionsstart des neuen Superb iV ist für das zweite Quartal 2025 vorgesehen.

Plug-in-Hybridantrieb der zweiten Generation

Die Limousinenversion der vierten Superb-Generation besitzt den Plug-in-Hybridantrieb der zweiten Generation, der bereits im aktuellen Superb Combi iV (Škoda Superb Combi 1,5 TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,2 – 0,6 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 14,6 – 20,9 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 4,6 – 6,3 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 5 – 14 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B – B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): C – E) zum Einsatz kommt. In diesem Antriebsstrang arbeiten der 110 kW (150 PS) starke Vierzylinder-Turbobenziner 1,5 TSI und ein Elektromotor zusammen. Gemeinsam erzeugen sie eine Systemleistung von 150 kW (204 PS), die ein automatisches 6-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) an die Vorderräder überträgt. Die Hochvoltbatterie mit einer Bruttokapazität von 25,7 kWh besteht aus vier Modulen. Sie findet unterhalb der Rücksitze Platz.

Ein in das Getriebe integrierter dreiphasiger Permanentmagnet-Synchron-Elektromotor ist durch eine Kupplung vom Verbrennungsmotor getrennt. Dieses Aggregat kann das Fahrzeug eigenständig antreiben oder mit seiner Leistung den Benzinmotor unterstützen. Im E-Modus stellt allein der Elektromotor bis zu 85 kW Leistung und 330 Nm Drehmoment bereit. Er dient zugleich als Starter für den Verbrennungsmotor und ersetzt damit die traditionelle Kombination von Lichtmaschine und Anlasser.

Je nach ausgewähltem Fahrmodus nutzt der Superb iV den 1,5 TSI-Benziner und den Elektromotor in drei Konfigurationen. Zusätzlich zu den serienmäßigen Fahrmodi des Superb (Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual) bietet der Superb iV drei weitere Hybridoptionen: E-Mode, Hybrid-Mode und Sport-Mode.

Hohe elektrische Reichweite und kurze Ladezeiten

Der Superb iV bietet komfortable Ladeoptionen für unterschiedliche Bedürfnisse. Mit einer maximalen Ladestärke von 11 kW an einer privaten Wallbox oder öffentlichen Wechselstrom-Ladestation lässt sich die Antriebsbatterie in 2:30 Stunden von null auf 100 Prozent aufladen. Als schnellere Option erlaubt das System das Gleichstrom-Aufladen mit maximal 50 kW. Damit steigt der Füllstand der Batterie in nur 26 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Zudem wird beim Verzögern während der Fahrt kinetische Energie zurückgewonnen, die die Batterie kontinuierlich auflädt.

Mit einer rein elektrischen Reichweite von mehr als 120 Kilometern1 im WLTP-Zyklus eignet sich der Superb iV ideal als Alltagsfahrzeug. Die aktuelle Modellgeneration umfasst Highlights wie die zweite Generation Matrix-LED-Hauptscheinwerfer, ein neu gestaltetes Interieur mit Škoda Smart Dials für eine noch intuitivere Bedienung sowie eine übersichtliche Angebotsstruktur mit Design Selections. Zudem punktet der Superb mit verbesserten Sicherheitsmerkmalen, fortschrittlichen Assistenzsystemen und einer breiten Auswahl an Antrieben, die erstmals Mild-Hybridtechnologie und die neue Generation des Plug-in-Hybridsystems umfasst.

Der Superb iV wird in den kommenden Wochen seinen Bestellstart auf internationalen Märkten feiern.

(1) Die im Text angegebenen Reichweiten wurden im WLTP-Messverfahren ermittelt. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.

