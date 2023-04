Skoda Auto Deutschland GmbH

Bestseller aus Mladá Boleslav: Škoda Motorsport liefert 500sten Škoda Fabia in Rally2-Spezifikation aus

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mladá Boleslav (ots)

› Lucie Bortová, Leiterin des Kundensport-Programms bei Škoda Motorsport, hat am Freitag das Jubiläumsfahrzeug, einen Fabia RS Rally2, ans italienische Team Delta Racing übergeben

› Rally2-Versionen des Škoda Fabia eroberten seit 2015 Hunderte von Laufsiegen sowie Dutzende nationale und internationale Titel

› Bei fast allen Läufen der FIA Rallye-Weltmeisterschaft und der FIA Rallye-Europameisterschaft dominiert Škoda die Rally2-Kategorie

Die vor allem für Privatteams vorgesehene Fahrzeugkategorie Rally2 bildet die zweithöchste Liga der FIA Rallye-Weltmeisterschaft und die Topklasse in praktisch jeder internationalen Serie sowie zahllosen nationalen Championaten. Die 2015 von Škoda Motorsport vorgestellte Rally2-Version des Fabia entwickelte sich schnell zum erfolgreichsten und bestverkauften Rallye-Fahrzeug dieser Klasse. Am heutigen Freitag rollte das 500ste Exemplar eines Škoda Fabia in Rally2-Konfiguration aus den Werkshallen am Unternehmensstammsitz Mladá Boleslav.

Die Rally2-Kategorie geht auf eine umfassende Neuordnung der Fahrzeughierarchien im internationalen Rallye-Sport durch den Automobil-Weltverband FIA 2013 zurück. In dem damals neu geschaffenen System diente die Kategorie Rally2 – zuvor R5 genannt – als zweithöchste Klasse nach den World Rally Cars der Kategorie Rally1. Großes Augenmerk lag dabei auf vergleichsweise günstigen Anschaffungs- und Einsatzkosten. Die Rally2-Fahrzeuge basieren auf Serienmodellen des B-Segments und dürfen mit maximal 1.620 ccm großen Turbobenzinern eines anderen Serienmodells des Herstellers oder einer weiteren Marke des gleichen Konzerns ausgestattet werden. Ein Luftmengenbegrenzer mit 32 Millimetern Durchmesser deckelt die Spitzenleistung bei rund 214 kW (290 PS). Beim sequenziellen Fünfganggetriebe und dem rein mechanisch geregelten Allradsystem muss es sich um frei verkäufliche Komponenten handeln. Zudem begrenzte die FIA den Kaufpreis für Rally2-Fahrzeuge: 2023 dürfen sie für nicht mehr als 260.766 Euro netto angeboten werden.

Škoda Motorsport erkannte früh das große Potenzial dieses Konzepts und begann mit der Entwicklung eines Nachfolgers für den Škoda Fabia S2000, der seit 2009 viele Erfolge für die Marke eingefahren hatte. Anfang 2015 stand die erste Rally2-Version des Škoda Fabia bereit. Der damals noch R5 genannte Bolide stieg schnell nicht nur zum weltweit sportlich erfolgreichsten Fahrzeug dieser Kategorie auf, er erwies sich auch als Renner bei den Verkäufen an Kundenteams. Bei den allermeisten Läufen zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft und zur FIA Rallye-Europameisterschaft trägt mindestens das halbe Starterfeld das Škoda Logo.

Heute lieferte Škoda Motorsport das 500ste Rally2-Fahrzeug aus. Als Leiterin des Kundensport-Programms von Škoda übergab Lucie Bortová das Jubiläumsfahrzeug, einen Škoda Fabia RS Rally2, an das italienische Team Delta Racing. „Den Meilenstein von 500 Fabia in Rally2-Spezifikation zu erreichen, macht mich unglaublich stolz auf alle Kolleginnen und Kollegen hier bei Škoda Motorsport“, erklärte sie. „Genauso gilt, dass wir dies nur durch die große Loyalität unserer Kundenteams schaffen konnten – bei ihnen bedanke ich mich von Herzen. Gemeinsam werden wir unsere Erfolgsstory mit dem Škoda Fabia RS Rally2 weiterführen.“

Škoda Fabia Rally2 (2015)

Im Frühjahr 2015 stieg Škoda mit einer Rally2-Version auf Basis der dritten Fabia-Generation in diese Kategorie ein. Der Škoda Fabia Rally2 eroberte die Szene im Sturm: Die Werksfahrer Esapekka Lappi aus Finnland, Pontus Tidemand aus Schweden und der Tscheche Jan Kopecký gewannen mit ihm 2016, 2017 und 2018 die Fahrer-Weltmeisterschaft in der WRC2-Kategorie. Škoda siegte jeweils in der WRC2-Markenwertung.

Škoda Fabia Rally2 evo (2019)

Mit dem Rally2 evo stellte Škoda 2019 eine konsequente Weiterentwicklung des Erfolgsmodells vor. Der finnische Werksfahrer Kalle Rovanperä siegte in der Pro-Wertung der WRC2, der Franzose Pierre-Louis Loubet holte sich den Titel in der für Privatfahrer reservierten WRC2-Klasse. Wieder gingen parallel beide Herstellertitel an Škoda und der Brite Chris Ingram krönte sich zum neuen Rallye-Europameister. Zwei Jahre später gelang Andreas Mikkelsen ein bemerkenswertes Double: Der Norweger gewann am Steuer eines Škoda Fabia Rally2 evo sowohl die WRC2-Weltmeisterschaft als auch das europäische Championat. 2022 feierte der Finne Emil Lindholm den Weltmeistertitel in der WRC2-Gesamtwertung und gewann gleichzeitig die Junioren-WM.

Titelgewinne in regionalen Meisterschaften in Afrika (ARC), Nord- und Zentralamerika (NACAM), Südamerika (CODASUR), Asien-Pazifik (APRC) und dem mittleren Osten (MERC) ergänzen diese eindrucksvolle Erfolgsbilanz. Insgesamt feierten Škoda Motorsport und seine Kundenteams mit dem auf der dritten Fabia-Generation basierenden Rallye-Fahrzeug 16 Fahrer- und Team-Weltmeisterschaften. Fabia Rally2 und Fabia Rally2 evo erzielten damit noch größere Erfolge als ihre Vorgänger Fabia S2000 und Fabia WRC. Beide Modelle kommen zusammen auf rund 2.000 Klassen- und Gesamtsiege weltweit.

Škoda Fabia RS Rally2 (2023)

Im Juni 2022 enthüllte Škoda den Fabia RS Rally2. Das komplett neue Rallye-Fahrzeug aus Mladá Boleslav basiert auf der aktuellen vierten Generation des Škoda Fabia. Daher profitiert der Škoda Fabia RS Rally2 von der ausgefeilten Aerodynamik und der außergewöhnlichen Stabilität der Karosserie des Serienmodells. Aus dem 2,0 TSI-Aggregat – das unter anderem auch RS-Serienmodelle antreibt – entwickelten die Ingenieure einen 1,6-Liter-Turbomotor.

Sein Wettbewerbsdebüt gab der Škoda Fabia RS Rally2 bei der Rallye Monte Carlo, Auftakt zur WM-Saison 2023. Schon dort erwies er sich auf vielen der legendären ‚Monte‘-Prüfungen als das schnellste Rally2-Fahrzeug. Die folgende Rallye Schweden brachte dann den ersten WRC2-Sieg durch den 21-jährigen Oliver Solberg, Sohn des früheren Rallye-Weltmeisters Petter Solberg.

Gleichzeitig fuhren Privatfahrer am Steuer des Škoda Fabia RS Rally2 erste Siege in nationalen Meisterschaften ein. Jetzt stehen die Chancen gut, dass auch die Nummer 500 ihren Teil zu dieser großen Rally2-Historie beiträgt: Delta Racing wird den Škoda Fabia RS Rally2 in der italienischen Meisterschaft einsetzen.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell