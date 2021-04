ŠKODA startet neuen Powerpass zum europaweiten unkomplizierten Aufladen aller Elektroautos

Skoda Auto Deutschland GmbH

› Bequemes Aufladen von Elektrofahrzeugen an rund 150.000 Ladestationen in ganz Europa inklusive Zugang zum IONITY-Schnellladenetz

› Drei Tarifmodelle für unterschiedliche Fahrprofile und Ladeoptionen mit monatlicher Abrechnung

› Alle Ladedaten und Zahlungen übersichtlich in der Powerpass-App auf dem Smartphone

Allen Nutzern eines Elektrofahrzeugs von ŠKODA steht ab sofort der neue Powerpass zur Verfügung. Die gleichnamige Smartphone-App oder eine RFID-Chipkarte ermöglichen ihnen den unkomplizierten Zugang zu rund 150.000 Ladestationen in ganz Europa inklusive des Schnellladenetzes von IONITY entlang europäischer Hauptverkehrsachsen. Die Powerpass-App zeigt geeignete Ladestationen an und fasst alle Ladevorgänge sowie die monatliche Abrechnung übersichtlich zusammen.

Eine Karte und eine App für alles: Mit dieser simply cleveren Lösung für Nutzer von Elektroautos macht ŠKODA AUTO Deutschland das emissionsfreie Fahren noch angenehmer. Mit dem Powerpass können die rein batterieelektrischen Modelle ŠKODA ENYAQ iV und ŠKODA CITIGOe iV sowie die Plug-in-Hybridfahrzeuge OCTAVIA iV*, OCTAVIA RS iV* und SUPERB iV* ganz bequem an bis zu 150.000 Ladestationen in ganz Europa nachladen. Neben den öffentlichen Schnellladesäulen des europaweiten IONITY-Ladenetzwerks zählen dazu auch viele weitere öffentliche Ladepunkte anderer Betreiber.

Starten lässt sich der Ladevorgang ganz einfach über die Powerpass-App oder eine Scheckkarte mit integriertem RFID-Chip. Die App kann kostenfrei für Smartphones mit Android und iOS heruntergeladen werden, über sie ist auch die RFID-Chipkarte erhältlich. Die Abrechnung der Ladevorgänge erfolgt bequem einmal pro Monat über das hinterlegte Kreditkartenkonto. Zudem bietet die App weitere nützliche Funktionen. So findet sie europaweit geeignete Ladestationen und liefert Details zu Ladeleistung und anderen Merkmalen. Passend zum jeweiligen ŠKODA iV-Modell zeigt die App attraktive Sonderangebote an, eine Ladehistorie gibt einen detaillierten Überblick der Ladevorgänge. Die Powerpass-App ist zudem mit den vernetzten Wallboxen ŠKODA iV Charger Connect und iV Charger Connect+ verbunden – auf diese Weise lassen sich Ladevorgänge über das Smartphone programmieren, starten, beenden und überwachen. Auch der Schutz eines ŠKODA iV Chargers vor unbefugtem Laden und die Nachverfolgung aller Ladeprozesse mit dem ŠKODA iV Charger zählt zu den serienmäßigen Optionen.

Drei vorteilhafte Tarifmodelle je nach individuellem Nutzerprofil

Besitzer eines ŠKODA iV-Modells können aus drei Tarifangeboten wählen: Charge Free, Simply Charge und Charge Faster. Der Charge Free-Tarif ist mit keiner monatlichen Grundgebühr verbunden und damit ideal für Nutzer, die nur selten öffentliche Ladestationen nutzen – etwa, weil sie zuhause einen ŠKODA iV Charger installiert haben. Simply Charge bietet Besitzern des neuen ŠKODA ENYAQ iV für eine monatliche Grundgebühr ab 4,99 Euro im ersten Jahr niedrige Preise für reguläres Laden und Schnelladen an öffentlichen Stationen. Der Charge Faster-Tarif umfasst noch niedrigere Preise für das öffentliche Laden. Für Fahrzeuge mit der Option ,Erhöhte Ladeleistung‘ – erhältlich für ENYAQ iV 60 und ENYAQ iV 80 – ist er in den ersten zwölf Monaten kostenlos. Das bedeutet: Innerhalb dieses Tarifs übernimmt ŠKODA die Grundgebühr zum Laden an europaweit 150.000 Ladestationen vollständig. Hierin inbegriffen sind auch die HPC-Lader von IONITY, wo das Schnellladen mit bis zu 125 kW lediglich 0,30 Euro pro kWh kostet. Powerpass ist ein Angebot von Elli, der Volkswagen Group Charging GmbH.

ŠKODA iV-Charger in drei unterschiedlichen Varianten

Als Teil des Powerpass-Ökosystems bietet ŠKODA AUTO drei unterschiedliche Wallboxen an: die Basisausführung ŠKODA iV Charger sowie die vernetzten Versionen ŠKODA iV Charger Connect und ŠKODA iV Charger Connect+, die beide von der Bundesregierung mit 900 Euro bezuschusst werden. Der ŠKODA iV Charger Connect verfügt über einen Online-Anschluss per LAN und WLAN und bietet damit zahlreiche nützliche Funktionen. So lässt sich etwa der Ladeprozess auch mithilfe der Powerpass-App aus der Ferne steuern. Außerdem verfügt dieser Charger über ein RFID-Lesegerät, das eine missbräuchliche Nutzung verhindert, beispielsweise in Parkhäusern. Das Topmodell ŠKODA iV Charger Connect+ erlaubt zusätzliche Optionen per Fernsteuerung. Es besitzt neben LAN und WLAN auch einen LTE-Anschluss und kann auf diese Weise über das Mobilfunknetz mit dem Server kommunizieren. Neben einem RFID-Lesegerät ist ein zertifizierter Stromzähler integriert, der es ermöglicht, den Verbrauch in der Powerpass-App zu verfolgen.

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

OCTAVIA iV (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,2 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,1 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 28 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA COMBI iV (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,4 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,6 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 31 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA RS iV (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,2 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 33 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA COMBI RS iV (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,4 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 34 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

SUPERB iV (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 - 1,4 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 14,5 - 13,6 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 35 - 32 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

SUPERB COMBI iV (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,7 - 1,5 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 15,4 - 14,5 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 38 - 35 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

