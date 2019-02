Skoda Auto Deutschland GmbH

SKODA KAMIQ: erster Blick in den Innenraum

Mladá Boleslav

- Neues Innenraumkonzept der Marke wird mit dem SKODA KAMIQ fortgeführt - Freistehender und gut sichtbar positionierter Bildschirm - Edle Mikrofaser-Sitzbezüge und neue Oberflächen mit kristalliner Struktur

Kurz vor der Weltpremiere des neuen SKODA KAMIQ auf dem Auto-Salon in Genf zeigt SKODA erstmals das Interieur des neuen City-SUV. Der Innenraum des KAMIQ verbindet eindrucksvoll Ergonomie und Emotionen mit den für SKODA typischen großzügigen Platzverhältnissen. Der KAMIQ ist das zweite Modell der tschechischen Traditionsmarke mit dem neuen Innenraumkonzept.

Das Interieur des SKODA KAMIQ zeichnet sich durch das erstmals in der Konzeptstudie VISION RS präsentierte neue Innenraumkonzept aus. Eine Charakterlinie um den hoch im Blickfeld des Fahrers positionierten freistehenden Bildschirm zitiert die Linienführung der Motorhaube. Zudem bildet sie eine ergonomische Ablage für die den Touchscreen bedienende Hand. Mit dem optionalen Virtual Cockpit - das Display ist mit 10,25 Zoll eines der größten im Fahrzeugsegment - bietet SKODA im neuen KAMIQ ein weiteres digitales Highlight. Die neu gestaltete Instrumententafel setzt die emotionale Formensprache des Exterieurs fort. Die seitlichen Lüftungsdüsen reichen bis in die Türen und verstärken so optisch das großzügige Raumgefühl des KAMIQ.

Neue Narbung der Oberflächen, warme Farben und Ambientebeleuchtung

Die Instrumententafel mit neuen großflächigen Dekoren und die vorderen Türverkleidungen tragen eine hochwertige, weich geschäumte Oberfläche mit einer neuen, kristallinen Strukturen nachempfundenen spezifischen Narbung, welche auch künftig das Design der Marke SKODA prägen wird. Für ein angenehmes Raumgefühl sorgt zudem die Ambientebeleuchtung, die in den Farben Kupfer, Rot oder Weiß bestellbar sein wird. Sie liefert einen optischen Akzent zu den Farbtönen und farbigen Kontrastnähten an den Sitzbezügen. Die Polster bestehen auf Wunsch aus der edlen Mikrofaser Suedia. Für zusätzlichen Komfort sorgt im neuen SKODA KAMIQ die optionale Beheizung der Windschutzscheibe, der Rücksitze und des Lenkrads.

Viel Platz dank langem Radstand

Markentypisch bietet der auf dem modularen Querbaukasten (MQB) basierende SKODA KAMIQ im Innenraum großzügige Platzverhältnisse. Grundlage dafür ist der lange Radstand von 2.651 Millimetern, der auf den Rücksitzen eine üppige Kniefreiheit von 73 Millimetern ermöglicht. Das Kofferraumvolumen beträgt 400 Liter. Bei umgeklappten Rücksitzlehnen erhöht sich das Volumen auf insgesamt 1.395 Liter.

Die Weltpremiere des neuen SKODA KAMIQ findet vom 5. bis 17. März 2019 auf dem Genfer Auto-Salon statt.

