Deutscher Zukunftspreis

#DZP - Wissenschaftspodcast

Was passiert in Sachen "Wasserstoff"?

Berlin/München (ots)

Die Bundesregierung arbeitet an einer Wasserstoffstrategie. Der Freistaats Bayern hat ein Wasserstoffzentrum ins Leben gerufen. Und einer häufigsten Suchbegriffe bei Google ist in diesem Kontext "Wasserstoff Aktien" - an der Börse hatte man schon immer in Näschen für kommende Gewinne.

Was passiert in Sachen Wasserstoff?

Im #DZP Wissenschaftspodcast ist diesmal Dr. Daniel Teichmann über die Innovation der flüssigen Wasserstoffspeicher zu hören, die Wegbereiter einer zukünftigen Wasserstoffgesellschaft sein könnten.

Dr. Daniel Teichmann ist einer der Senkrechtstarter in der deutschen Wasserstoffszene. Vor etwas mehr als 10 Jahren begann er seine Doktorarbeit an der Uni Erlangen-Nürnberg. Das Thema: eine völlig neue Wasserstoffspeicherlösung. Neun Jahre später werden er und seine beiden Doktorväter, Prof. Peter Wasserscheidt und Prof. Wolfgang Arlt, dafür für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und gehören damit seitdem zum Kreis der Besten. In seiner eigenen Firma Hydrogenious treibt der heute 37-jährige Teichmann das Thema weiter voran.

Die Möglichkeit, Wasserstoff in einer Flüssigkeit so zu binden, dass er gefahrlos über lange Strecken transportiert werden kann, gilt inzwischen als Schlüsseltechnologie auf dem Weg zur Klimaneutralität.

Das ausführliche Interview mit Dr. Daniel Teichmann gibt es auf www.deutscher-zukunftspreis.de oder auf Spotify

Die Reihe #DZP Wissenschaftspodcast stellt immer wieder Entwicklungen der Innovationen vor, die für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und damit dem "Kreis der Besten" zugehörig sind oder den Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation erhalten haben.

Deutscher Zukunftspreis Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation

Der Deutsche Zukunftspreis steht für Ideen, die zu Erfolgen werden. Der Bundespräsident zeichnet damit exzellente wissenschaftliche Innovationen aus, die zugleich wirtschaftliches Potenzial entfalten und Arbeitsplätze schaffen.

Der Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation gilt als eine der wichtigsten Wissenschaftsauszeichnungen in Deutschland, er wird jährlich vergeben und ist mit 250.000 Euro dotiert.

