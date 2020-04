INTER Versicherungsgruppe

INTER Krankenversicherung AG: Onlineabschluss und neue Zusatzversicherungen

Mehr Leistungen im INTER QualiMed Z® Ambulant und neuer Tarif INTER Opti

Mannheim (ots)

Die INTER Krankenversicherung offeriert traditionell leistungsstarke und attraktive Tarife im Bereich der privaten Zusatzversicherung. Mit ihrem überarbeiteten Tarif INTER QualiMed Z® Ambulant bietet die INTER gesetzlich Versicherten seit kurzem einen neuen Leistungsumfang in der Exklusiv-Variante. Und wer sich die Option auf eine private Krankenzusatz- oder Vollversicherung offen lassen möchte, ist mit dem neuen INTER Opti bestens versorgt.

Der INTER QualiMed Z® ist ein leistungsstarkes Baukastensystem, aus dem sich alle Kunden ihren Gesundheitsschutz im Bereich der privaten Krankenzusatzversicherung bereits seit vielen Jahren individuell zusammenstellen können. Ganz neu: Beim INTER QualiMed Z® Ambulant hat die INTER den Leistungsumfang in der Exklusiv-Variante komplett überarbeitet. Dieser beinhaltet nun neben Sehhilfen auch Heilpraktikerbehandlungen, Alternativmedizin und Schutz- bzw. Reiseimpfungen. Mit wenigen Klicks zum Schutz: Seit dem 21. April können Kunden auch den Ambulant-Zusatztarif der INTER QualiMed Z®-Produktfamilie ganz einfach und bequem online unter www.inter.de abschließen.

Kunden, die in naher oder ferner Zukunft von den Leistungen der privaten Krankenversicherung profitieren möchten, sind mit dem neuen Tarif INTER Opti bestens ausgestattet: Dabei "frieren" Kunden ihren Gesundheitszustand mit Vertragsschluss ein und können später ohne erneute Gesundheitsprüfung in eine Zusatz- oder in eine Vollversicherung wechseln. Dieses Optionsrecht kann zu verschiedenen Zeitpunkten und bei verschiedenen Ereignissen, z.B. bei Heirat, wahrgenommen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Kunde heute gesetzlich versichert ist, eine Krankenzusatzversicherung hat oder bereits bei der INTER privat versichert ist.

