St. Patrick's Day 2020: Party-Stimmung statt Fastenzeit

Am Aschermittwoch ist alles vorbei? Weit gefehlt!

Mitte März ist wieder Party-Stimmung angesagt - wenn in vielen deutschen Städten St. Patrick's Day gefeiert wird. Auf Festivals, Paraden und unzähligen Live-Konzerten in den Irish Pubs stoßen Iren und Irland-Fans auf St. Patrick an. In den Party-Hochburgen Berlin und München fällt der Startschuss bereits am Wochenende vor dem irischen Nationalfeiertag. Am Samstag, 14. März, trifft sich die Berliner Fangemeinde zum großen Festival im "Birgit & Bier" - mit Musik, Tanz, Streetfood und Guinness. In der bayerischen Landeshauptstadt gibt es sogar ein Jubiläum: 25 Jahre St. Patrick's Day Party. Los geht's am 14. März mit dem großen Festival am Odeonsplatz und internationaler Food-Messe. Abends folgt die irische Nacht, bei der keltische Klänge, gälischer Rock und irischer Tanz kräftig einheizen. Highlight am Sonntag ist die traditionelle St. Patrick's Day Parade mit den Guinness "Walking Pints" und vielen weiteren Gruppen. Anschließend startet wieder die After-Party am Odeonsplatz mit Streetfood Festival und Live-Musik.

Mit Live-Musik in den Pubs steht in Dresden die gesamte Woche rund um den 17. März im Zeichen von St. Patrick. Höhepunkt ist der 20. und 21. März: Beim großen Festival auf dem Postplatz sorgen Pipe Bands und Tanzgruppen für Stimmung. Bei der malerischen Schlösserfahrt auf dem Salonschiff bringen Live-Musik, Tanz und leckere Spezialitäten irische Lebensart an die Elbe. Unter dem Motto "Let's get together!" sorgt Guinness auch in vielen anderen deutschen Städten für Party-Laune - nicht zuletzt durch die legendären St. Patrick's Day Hüte in Schwarz und Grün. Wer Glück hat, ergattert einen der kultigen Hüte auf der Parade in München oder in einem der vielen Irish Pubs in Deutschland. Auch der Handel ist im St. Patrick's Day-Fieber: Beim Kauf eines Sixpacks Guinness Extra Stout erhält man ein exklusives 0,5l Guinness-Glas im St. Patrick's Day Design, solange der Vorrat reicht.

