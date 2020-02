St. Patrick's Day 2020: Partystimmung mit Guinness und Greenings

Diageo Guinness Continental Europe

Er ist ein absolutes Phänomen: Kein anderer Nationalfeiertag wird in so vielen Ländern auf der Welt zelebriert wie der St. Patrick's Day. Mehr als 70 Millionen Menschen auf sechs Kontinenten lassen den irischen Schutzpatron hochleben. Auch in Deutschland ist rund um den 17. März irische Lebensart angesagt: Auf Festivals, Paraden und Live-Konzerten stoßen Iren und Irland-Fans bei Irish Folk & Dance mit frischgezapften "Black Stuff" - wie Insider ihr Guinness auch nennen - auf St. Patrick an.

Unter dem Motto "Let's get together!" sorgt Irlands traditionsreiche Biermarke wieder für Party-Laune - nicht zuletzt durch die legendären St. Patrick's Day Hüte in Schwarz und Grün. Im leuchtenden Grün erscheinen auch viele berühmte Sehenswürdigkeiten, Denkmäler und Gebäude - auch in Deutschland, unter anderem im thüringischen Rudolstadt, wo die imposante Heidecksburg als grün beleuchtete Kulisse erstrahlt. Am Wochenende vor dem St. Patrick's Day gibt es hier bereits ein buntes Programm mit irischen Künstlern und Bands, natürlich auch aus der Stadt Letterkenny, mit der Rudolstadt seit Herbst 2018 in offizieller Städtepartnerschaft verbunden ist. Eines der Highlights ist die große "Green Day Party", die am Samstag ab 15:00 Uhr im beheizten Festzelt auf dem Marktplatz startet. Bei freiem Eintritt sorgen irische Live-Musik und Tanzgruppen für beste Stimmung - begleitet von Guinness, Kilkenny und vielen weiteren kulinarischen Leckereien.

In Dresden steht die gesamte Woche rund um den 17. März im Zeichen von St. Patrick. Ab dem Wochenende vor dem Feiertag gibt es fast täglich Live-Musik in den Pubs. Höhepunkt ist der 20. und 21. März: Beim großen Festival auf dem Postplatz bringen Pipe Bands und Tanzgruppen die Party-Gemeinde in Stimmung. Außerdem lädt das Shamrock am Samstag wieder zur malerischen Schlösserfahrt auf dem Salonschiff ein. Auf der Elbe geht es von Dresden nach Pillnitz und zurück. Dabei sorgen Live-Musik und Irish Dance für kulturelle Highlights während deftiger Irish Stew, Fish'n Chips, frisch gezapftes Guinness und edler Whiskey die Teilnehmer kulinarisch auf die grüne Insel entführen.

In Berlin werden die Feierlichkeiten für Irlands Nationalheiligen von Jahr zu Jahr größer. Iren und Irland-Fans treffen sich bereits am Samstag, 14. März, zum großen Festival im "Birgit & Bier". Im Mittelpunkt stehen natürlich Folk & Dance, Streetfood und Guinness. Darüber hinaus werden aber auch die letzten drei Spiele des Six Nations Rugby Championship live übertragen - ein Höhepunkt für Sport- und Guinness-Fans.

Und dann wäre da noch München: Zum 25. Mal dreht sich in der bayerischen Landeshauptstadt alles um St. Paddy. Zwei Tage, zwei Locations, jede Menge Unterhaltung - nach dieser Devise startet am Samstag, 14. März, das große Festival am Odeonsplatz mit internationaler Food-Messe. Abends folgt die irische Nacht, bei der keltische Klänge, gälischer Rock und irischer Tanz kräftig einheizen. Multikulti ist am Sonntag angesagt: Auf der 25. St. Patrick's Day Parade ziehen rund 50 Gruppen in ihren traditionellen Kostümen von der Münchner Freiheit über Leopold- und Ludwigstraße bis zum Odeonsplatz. Darunter die Klassiker der ersten Stunde: die Guinness "Walking Pints". Ab circa 13.30 Uhr startet dann die After Party am Odeonsplatz mit Streetfood Festival und Live Musik.

Darüber hinaus heißt es in den Irish Pubs in ganz Deutschland: Ein Hoch auf St. Patrick! Dabei macht ein kleines Detail die Party perfekt: der St. Patrick's Day Hut. Wer Glück hat, ergattert einen der kultigen Guinness-Hüte im St. Patrick's Day Design auf der Parade in München oder in einem der vielen Irish Pubs in Deutschland. Auch der Handel ist im St. Patrick's Day-Fieber: Ab Ende Februar erhält man beim Kauf eines Sixpacks Guinness Extra Stout ein exklusives 0,5l Guinness-Glas im St. Patrick's Day Design, solange der Vorrat reicht.

