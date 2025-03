ProSieben

Max und Dilara Kruse gewinnen "Schlag den Star" live auf ProSieben gegen Knossi und Lia Mitrou

10,6 Prozent Marktanteil

16. März 2025.

16. März 2025. Damit haben sie selbst nicht gerechnet. In einem atemberaubenden Kopf-an-Kopf-Rennen entscheiden Dilara und Max Kruse "Schlag den Star" am Samstagabend live auf ProSieben für sich. Immer wieder liegen Knossi und Lia Mitrou vorne - doch die Kruses kämpfen sich zurück. Auch im entscheidenden 15. Spiel scheint der Abend schon gelaufen zu sein, als Team Knossi deutlich vorne liegt. Doch Team Kruse schmettert drei Matchbälle ab und sichert sich den entscheidenden Punkt und damit den Sieg mit 63:57 Punkten.

Verlierer des Abends: Sämtliche Säulen und Buzzer, die im Spielverlauf in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Insgesamt verfolgen 4,28 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) am Samstagabend "Schlag den Star". Das Duell sehen gute 10,6 Prozent in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.).

Max Kruse nach dem unglaublichen knappen Sieg: "Es war ein auf und ab. Wir waren schnell 0:6 hinten. Dann sind wir durch die Außenspiele zurückgekommen, hatten dann wieder einen kleinen Hänger bei den Pult-Spielen. Aber dass wir dann im letzten und entscheidenden Spiel nach 4:1 Rückstand, im Spiel um den entscheidenden Punkt, das Ding noch drehen, damit hätte ich in dem Moment auch nicht gerechnet. Wir sind im letzten Spiel, von jeder Minute an, nochmal besser geworden und die beiden anderen wurden dann hinten hinaus ein klein wenig nervös. Dann hatten wir eben das Glück zu gewinnen."

Dilara: "Du hast zu mir gesagt, dass ich mich nicht unter Druck setzen soll."

Max: "Ja, hab' ich und das hat ja auch geholfen."

Lia und Knossi kommentieren ihre hauchdünne Niederlage:

Lia: "Klar sind wir enttäuscht. Wir waren im letzten Spiel 4:1 vorne."

Knossi: "Im finalen Spiel. In Spiel 15. Wir gehen in Führung und denken, wir haben den Dreh raus und führen 4:1, es geht noch um einen Punkt... In meiner Show-Erfahrung ist das der härteste Moment, den ich je erlebt habe. Es gibt wirklich keinen Moment in meiner Fernsehwelt, den ich so empfunden habe, wie diesen. Es kann sich aber auch keiner in diese Lage reinversetzen, wie das dann ist. Du weißt, es geht um 100.000 Euro und es fehlt nur noch dieser eine Punkt. Und dann wirst du zittriger ..."

Lia: "Egal, Schatz, wir haben alles gegeben."

Knossi: "Ja, das war unglaublich, wie wir uns blind verstanden haben und was wir für Spiele abgeliefert haben. Und wir haben uns nicht blamiert, davor hatten wir am meisten Angst. Und wir haben gezeigt, dass wir das können, auch wenn ich jetzt Tränen in den Augen habe. Das ist jetzt halt so."

Max und Dilara Kruse gegen Jens "Knossi" Knossalla und Partnerin Lia Mitrou - das Spiele-Protokoll

Spiel 1 - Schubkarre

Wer hat seine Unterarme besser trainiert? Ein Partner stützt sich auf dem Rollhund ab, während der andere ihn wie eine Schubkarre ins Ziel schiebt. Anschließend wird gewechselt. Nach zwei Durchgängen rollt Team Knossi mit 1:0 in Führung.

Spiel 2 - Dreh-Platte

An einer sich drehenden Tischtennisplatte müssen sich die Paare möglichst lange den Ball zuspielen. Das Team, das innerhalb von 60 Sekunden mehr Ballwechsel schafft, holt sich die nächsten Punkte. Knossi und Lia zeigen sich als eingespielt(er)es Team und weiten auf 3:0 aus.

Spiel 3 - Wo und wie weit?

Runde 3 ist ein Pult-Spiel: Wo liegen jeweils zwei Städte in Deutschland? Wer über die besseren Geografie-Kenntnisse verfügt und exakter pinnt, bekommt den Punkt. Leichtes Spiel für Team Knossi. Nach 5 Runden steht es 6:0 für die Beiden.

Spiel 4 - Hoch-und-runter-werfen

Im Außenbereich geht es für einen Teampartner hoch hinaus, wie in einen Hochseilgarten, während der Partner am Boden bleibt. Der unten Stehende muss nun einen Ball zum oberen Partner werfen. Hat der Obere den Ball gefangen, darf er weiter und wirft auf der Flugseite den Ball nach unten, wo der untere Partner ihn mit dem Kescher auffangen muss. Nach fünf Minuten führt Familie Kruse und sichert sich die ersten 4 Punkte. Dennoch liegt Team Knossi weiterhin mit 6:4 vorne.

Spiel 5 - Ziesel-Staffel

Im Wechsel müssen die Kandidaten mit einem spacigen Offroad-Gefährt, von Moderator Mathias Opdenhövel als "Panzer-Rollstuhl" bezeichnet, einen Säulen-Parcours bewältigen. Nach jeder passierten Säule wechselt der Fahrer. Das Team, welches nach dem Durchgang die geringere Gesamtzeit auf der Uhr hat, bekommt einen Punkt. Nach drei Durchgängen fährt Team Kruse zuerst über die Ziellinie. Führungswechsel. Team Kruse freut sich über den 9:6 Punktestand.

Spiel 6 - Völkerball

Wieder im Studio wartet ein Spiele-Klassiker auf die beiden Teams: Völkerball. Die Regeln sind klar, die Gegner müssen sich gegenseitig abwerfen. Im Ball-Duell siegen Max und Dilara Kruse nach fünf Durchgängen deutlich und bauen ihren Vorsprung auf 15:6 aus.

Spiel 7 - Gedankenlesen

Jetzt wird's empathisch, oder fliegen gar die Fetzen? Die Spieler müssen tippen, was ihr Partner auf eine einfache Frage antworten wird. Team Knossi kennt sich nicht nur seit 2020, sondern anscheinend auch in und auswendig. Jens und Lia entscheiden Spiel 7 frühzeitig für sich. Dennoch führen die Kruses weiterhin mit nun 15:13.

Spiel 8 - Tomaten

Mundakrobatik mal anders: Ein Spieler muss eine Mini-Tomate über eine Latte werfen und der andere Partner muss diese mit dem Mund fangen. Was einfach klingt, erweist sich als ganz schön tricky. Team Kruse holt sich erneut wichtige Punkte und baut seine Führung auf 23:13 aus.

Spiel 9 - Wörter laufen

Rechtschreibtest kurz vor Mitternacht: Die Teams müssen gemeinsam mit ihrer jeweiligen Tastaturhälfte angezeigte Wörter richtig schreiben. Ganz knapp sichern sich die "Knossis" die Punkte, während Team Kruse weiterhin knapp mit 23:22 in Führung liegt.

Spiel 10 - Blamieren oder Kassieren

Jetzt ist wieder Quiz-Zeit: Annemarie Carpendale hat den roten Rolli ausgewählt und stellt die Fragen. Im Wissens-Duell können sich Jens Knosalla und Lia Mitrou zehn wichtige Punkte sichern. Erneuter Führungswechsel und 32:23 für Team Knossi.

Spiel 11 - Brettminton

Federball auf die harte Art: Mit einem XL-(Bügel-)Brett muss der Schaumstoffball ins gegnerische Feld gespielt werden. Im Entscheidungssatz holt das zurückliegende Paar Knossi zum Angriff aus und gewinnt das taktisch-riskante Spiel. 43:23 Führung für Jens und Lia.

Spiel 12 - Blind schieben

Augen zu und durch: Ein Teammitglied sitzt im Einkaufswagen, das andere bugsiert den Wagen durch einen Parcours - mit verbundenen Augen! Wem gelingt es aus dem Einkaufswagen heraus die besseren Parcours-Anweisungen zu geben? Nach und nach liegen die Nerven im spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen blank. Die Kruses holen sich den entscheidenden Punkt im 5. Rennen, Team Knossi führt aber weiterhin mit 43:35.

Spiel 13 - Fitnessband-Staffel

Ein Spiel, das nochmal richtig Körner kostet: Fitnessbänder an den Knöcheln müssen via Paartausch ins Ziel gebracht werden. Nach drei Durchgängen sichert sich Paar Kruse knapp den Sieg und geht mit 48:43 in Führung.

Spiel 14 - Rückwärts aufsagen

Matchball-Spiel für Max und Dilara! Sprichwörter und Redewendungen müssen Wort für Wort von hinten nach vorne aufgesagt werden. Welches Team das schneller schafft, bekommt einen Punkt. Jens und Lia beweisen mehr Konzentration und wehren den Matchball ab. Letzter Führungswechsel und 57:48 für die "Knossis".

Spiel 15 - Duo-Speed-Stacking

Erneutes und letztes Matchball-Spiel. Ein Turm muss möglichst schnell aus 5-4-3-2-1 Bechern mit abwechselnden Farben aufgebaut werden. Fallen die Becher um, wird neu begonnen. Das Team, das als erstes fünf Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das finale Spiel. Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen sorgt für Nervenkitzel. Im allerletzten Durchgang, nach knapp sechs Stunden, gewinnen Max und Dilara Kruse das Duo-Speed-Stacking, siegen mit 63:57 und nehmen die 100.000 Euro mit nach Hause.

