ProSieben

Laufsteg frei für eine Legende: Twiggy kommt als Coach zu Heidi Klums #GNTM

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Sie revolutionierte die Modewelt der 60er-Jahre - jetzt bringt Twiggy (Dame Lesley "Twiggy" Lawson DBE) ihren ikonischen Stil zu "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". Am Donnerstag, 20:15 Uhr auf ProSieben, erleben die Nachwuchsmodels die legendären Swinging Sixties. Vor der beeindruckenden Kulisse von Schloss Tüßling präsentieren sie Looks im unverwechselbaren Twiggy-Stil. Heidi: "Twiggy ist die Verkörperung der Sweet Sixties, es gibt also keine bessere Wahl für diesen Walk. Eine große Ehre, mit ihr zusammenzuarbeiten."

Twiggy, Backstage zu den Models: "Ihr bringt die 60er zurück. Denkt daran: Es war eine Zeit voller Freude, Glück und großem Optimismus. [...] Vor mir waren die meisten Models älter, eleganter und posierten mit Raffinesse. Und dann kam ich - ein lustiges kleines Mädchen mit langen Wimpern und dünnen Beinen. Es war eine großartige Zeit, und ich habe sie geliebt."

Die Models sind begeistert. Canel (26, Essen): "Steht auf! Das ist die Dame Twiggy! Sie ist eine Legende!"

Wie schlagen sich die Models in dieser besonderen Fashion-Show? Und wer kann Twiggy mit ihrem Walk am meisten überzeugen?

Aktuelle Infos, Fotos und Kurzinterviews mit den #GNTM-Models finden Sie auf unserer Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2025 und auf GNTM.de

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - die 20. Staffel immer donnerstags und mittwochs um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Pressekontakt: Tina Land, Moritz Lügering phone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1171 email: tina.land@seven.one, moritz.luegering@seven.one

Photo Production & Editing Susanne Karl-Metzger phone: +49 (0) 89 95 07 - 1173 email: susanne.karl@seven.one

ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell