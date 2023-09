ProSieben

ProSieben gratuliert! "TV total" mit Sebastian Pufpaff und Thilo Mischkes Afghanistan-Reportage gewinnen den Deutschen Fernsehpreis 2023

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

Ausgezeichnet. Zwei sehr besondere ProSieben-Programme gewinnen den Deutschen Fernsehpreis 2023. "TV total" mit Sebastian Pufpaff wird in der Kategorie "Beste Comedy/Late Night" geehrt. Thilo Mischkes Reportage "ProSieben THEMA. Verlassen und vergessen? Afghanistan im Griff der Taliban" erhält den Preis als "Beste Dokumentation/Reportage".

Daniel Rosemann, Senderchef ProSieben: "Zwei Fernsehpreise für ProSieben. Und das in zwei so unterschiedlichen Kategorien. Was für ein großartiger Abend! Sebastian Pufpaff hat 'TV total' ein neues Gesicht gegeben und wieder zu einer Institution im deutschen TV gemacht - und das in der Prime Time. Die Auszeichnung ist ein Beleg dafür, wie man Gutes gut neu machen kann. Und die Herangehensweise von Thilo Mischke an seine Reportagen ist einzigartig. Respektvoll, selbstlos und voller Neugier setzt er Themen, lenkt den Blick auf Dinge, die gerne in Vergessenheit geraten, und geht dahin, wo es wehtut. Gratulation an Sebastian, Thilo und ihre gesamten Teams."

Die Kleinen Brüder Emil und Oskar Belton, Bruno Alexander, Leonard Fuchs und Max Mattis freuen sich über den Förderpreis für das Joyn-Original "INTIMATE", das sie in Zusammenarbeit mit Pyjama Pictures produziert haben.

Bereits in der "Nacht der Kreativen" am Mittwoch durften Jakob Lundt und Angel Garcia jubeln. Jakob Lundt gewann den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Bestes Buch Unterhaltung" für "Wer stiehlt mir die Show?".

Angel Garcia wurde für seine fantastischen Tänzer:innen-Kostüme bei der Rätselshow "The Masked Singer" in der Kategorie "Beste Ausstattung Unterhaltung" ausgezeichnet.

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell