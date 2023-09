ProSieben

Die Elevator Boys, Andrea Petkovic, Michael Mittermeier und Bruce Darnell bestreiten ab Samstag, 7. Oktober für Joko & Klaas "Das Duell um die Welt"

Welcher Prominente lässt sich auf einem Flugzeug in schwindelerregender Höhe tätowieren? Wer muss unter 3G-Belastung als menschliches Flugobjekt in den Himmel schießen? Wer soll tief in indonesischen Traditionen graben, um sich einem Totenkult zu unterziehen? Und wer friert und schwitzt zwischen minus 30 und plus 50 Grad, um in einem Simulationsraum für Extremwetter das musikalische Talent unter Beweis zu stellen?

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf schicken ihre Teams in einer neuen Staffel "Das Duell um die Welt" zu neuen wahnwitzigen Abenteuern rund um den Erdball. Ab Samstag, 7. Oktober 2023 (live um 20:15 Uhr auf ProSieben) treten in drei neuen Folgen an: Choreograf Bruce Darnell und Autor und Podcaster Jakob Lundt, Comedian Michael Mittermeier, die ehemalige Profi-Tennisspielerin Andrea Petkovic, Kabarettistin Hazel Brugger, "GZSZ"-Legende Daniel Fehlow, No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa, Ex-Nationaltorwart René Adler, Schauspieler Emilio Sakraya, Moderator Wayne Carpendale, "Duell um die Welt"-Wiederholungstäter Axel Stein, Rapperin Nura und die TikTok-Stars Elevator Boys. Sie stellen sich in der neuen Staffel den spektakulärsten Herausforderungen und bereisen dazu Österreich, die Schweiz, Rumänien, Italien und Frankreich, die USA, Griechenland, Wales sowie Indonesien.

Bewältigen die Prominenten die vom Gegner gestellten Herausforderungen, erzielen sie für ihr Team Länderpunkte. Joko und Klaas spielen im Studio um zusätzliche Punkte auf dem Weg zum begehrten Weltmeistertitel. Jeannine Michaelsen führt durch die Duell-Abende.

"Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" - neue Folgen ab Samstag, 7. Oktober 2023, live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

