Ford startet Gewerbewochen und unterstützt wieder Firmen- und Flottenkunden mit attraktiven Angeboten

Köln (ots)

Ford Pro Gewerbewochen mit attraktiven Finanzierungs- und Leasingraten sowie interessanten Zusatzservices für gewerbliche Kunden

Ford Flatrate+ und Ford Lease Full-Service-Angebot ermöglichen volle Kostentransparenz über die gesamte Vertragslaufzeit

Erstmals Ford Pro Gewerbewochen: Pro steht für Produktivität und bietet zusätzlich zur attraktiven Ford-Nutzfahrzeugflotte ein smartes Ökosystem mit innovativen Lösungen

Ford startet die bundesweiten Gewerbewochen und bietet seinen Firmen- und Flottenkunden auch in diesem Herbst wieder attraktiven Finanzierungs- und Leasing-Angeboten für seine Pkw- und Nutzfahrzeugmodelle. Das Angebot umfasst zudem umfangreiche Zusatzleistungen, wie beispielsweise die Ford Flatrate+1: Damit sind Ford-Gewerbekunden immer sorglos unterwegs. Denn das Service-Komplettpaket bietet alle vorgeschriebenen Wartungen, den Ersatz von Verschleißteilen sowie den kostenlosen Austausch beziehungsweise die Reparatur von Ersatzteilen im Falle eines Materialfehlers - und das Ganze zu einem Festpreis. Hinzu kommt noch die proaktive Fuhrparkverwaltung von Ford Pro Telematics Essentials. Mit Hilfe von Echtzeitdaten aus den Fahrzeugen können Flottenbetreiber Störungen nicht nur frühzeitig erkennen, sondern sind im Bedarfsfall auch komplett abgesichert. Im Rahmen der Ford Pro Gewerbewochen steht die Ford Flatrate+ bereits ab 12,48 Euro netto pro Monat zur Verfügung - basierend auf einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern bei 36 Monaten Vertragslaufzeit.

In diesem Jahr liegt ein besonderer Fokus der Gewerbewochen auf dem Nutzfahrzeugbereich. Deshalb firmiert das Angebot auch erstmals als Ford Pro Gewerbewochen. Die Basis von Ford Pro bildet die Nutzfahrzeugflotte. Und das ist eine äußerst erfolgreiche Geschäftsgrundlage: Im Jahr 2022 war Ford zum achten Mal in Folge Europas Marktführer bei den leichten Nutzfahrzeugen - das ist zuvor noch keinem Hersteller gelungen.

Die Attraktivität der Ford-Nutzfahrzeugflotte wird weiter erhöht. So steht die runderneuerte Ford Transit- und Tourneo-Modellreihe in den Startlöchern. Ford führt mit dem Transit sowie Tourneo Custom und Courier in den unterschiedlichen Segmenten ganz neue Fahrzeuge in den Markt ein - und zwar auch als vollelektrische Varianten. Entsprechend bieten die Ford Pro Gewerbewochen unter anderem folgende Angebote:

Der im 1-Tonnen-Nutzlast-Segment angesiedelte Ford Transit Custom LKW 280 L1 H1 "Basis" mit 2,0l EcoBlue-Dieselmotor, 81kW (110 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe und Frontantrieb kostet eine Leasing-Rate von 329 Euro netto pro Monat (Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km)2.

Für den Ford Tourneo Custom*, 320 L1 H1 "Trend" mit 2,0l EcoBlue-Dieselmotor, 100kW (136 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe und Frontantrieb ist eine monatliche Rate von 399 Euro netto fällig (Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km)2.

Doch Ford Pro bedeutet mehr als attraktive Nutzfahrzeuge. Pro steht für Produktivität. Für ein smartes Ökosystem, das mit innovativen Lösungen und digitale Dienstleistungen die Nutzfahrzeug- und Gewerbe-Kunden von Ford unterstützt, ihre Logistik und ihr Fuhrparkmanagement optimiert, die Betriebszeit ihrer Fahrzeugflotte erhöht und damit ihr Geschäft produktiver, effizienter und letztlich erfolgreicher macht.

Einen Gesamtüberblick über sämtliche smarte Lösungen und Services von Ford Pro gibt es online unter: https://www.ford.de/nutzfahrzeuge/beratung/innovation/ford-pro

Das umfassende Angebot von Ford Pro unterstützt mit maßgeschneiderten Dienstleistungen auch gezielt den Einsatz von Elektrofahrzeugen. Beim Kauf eines neuen Ford E-Transit erhalten Gewerbekunden beispielsweise für ein Jahr den kostenfreien Zugang zu Ford Pro E-Telematics. Mit diesem Fuhrparkmanagement-Tool behalten sie nicht nur den Fahrzeugzustand im Blick, um Ausfälle zu vermeiden. Die Software liefert zudem relevante Funktionen und Daten, um die Elektrofahrzeuge bestmöglich zu nutzen.

Weitere Informationen zu Ford Pro E-Telematics gibt es online unter: https://www.commercialsolutions.ford.de/e-transit-bundle-offer

Auch wenn die Nutzfahrzeuge bei der diesjährigen Herbst-Aktion im Fokus stehen, beziehen sich die Gewerbewochen grundsätzlich auf nahezu die gesamte Produktpalette von Ford. Ein Pkw-Modell, das dabei sicherlich große Aufmerksamkeit erfahren wird, ist der Ford Kuga. Das Kompakt-SUV bietet ein vielseitiges Antriebsspektrum: Vom Verbrenner-, über Vollhybrid- bis zum Plug-in-Hybrid. Der Kuga PHEV** war 2021 und 2022 Europas meistgekauftes Plug-in-Hybrid-Fahrzeug3. Bei den Gewerbewochen gilt unter anderem folgendes Angebot:

Den Ford Kuga "Cool&Connect" als Vollhybrid-Version (FHEV)*** mit 2.5l Duratec-Motor, 140 kW (190 PS), stufenlosem Automatikgetriebe (CVT) und Frontantrieb gibt es für eine monatliche Leasing-Rate von 189 Euro netto (Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km)2

Ebenfalls in die Gewerbewochen eingebunden ist das attraktive Ford Lease Full-Service-Angebot4. Es gilt für die gesamte Ford-Fahrzeugpalette und beinhaltet die Kosten für alle von Ford vorgeschriebenen Inspektionen und Wartungsarbeiten sowie - je nach Laufzeit des Finanzierungs- oder Leasing-Vertrags - auch für anfallende Gebühren bei Haupt- und Abgasuntersuchungen.

1) Die Ford Flatrate+ ist für Gewerbe- und Flottenkunden nur erhältlich in Kombination mit Ford ProTM Telematics Essentials. Die Ford Flatrate+ ist für Privat- und Gewerbekunden nur kombinierbar mit einem Vertrag (Finanzierung oder Leasing) der Ford Bank GmbH, Henry-Ford-Str.1, 50735 Köln.

Detaillierte Informationen über die Leistungen und Ausschlüsse der Ford Flatrate+ entnehmen Sie bitte den gültigen Garantiebedingungen der Ford Flatrate+. Ein Angebot der Ford-Werke GmbH, Henry-Ford-Straße 1, 50735 Köln, Garantiegeber: Ford-Werke GmbH.

2) Ein Leasing-Angebot der Ford Bank GmbH, Henry-Ford- Str. 1, 50735 Köln, für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Details bei allen teilnehmenden Ford Partnern. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein Widerrufsrecht.

3) Datenbasis: JATO Dynamics und IHS Markit.

4) Ford Lease ist ein Angebot der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Das Ford Lease Full-Service-Paket ist optional erhältlich und in der Ford Lease Full-Service-Rate berücksichtigt. Eingeschlossen sind Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie anfallende Verschleißreparaturen in vereinbartem Umfang. Bei weiteren Fragen zu Details und Ausschlüssen zu allen Services wenden Sie sich bitte an Ihren Ford Partner. Nur erhältlich im Rahmen eines Ford Lease-Vertrages. Ist der Leasing-Nehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein Widerrufsrecht.

*Verbrauchswerte des Ford Tourneo Custom nach WLTP (kombiniert): Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): 7,5; CO2-Emissionen (in g/km): 196.

**Verbrauchswerte des Ford Kuga PHEV nach WLTP (kombiniert): Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): 1,3; CO2-Emissionen (in g/km): 30. Stromverbrauch (in kWh/100 km): 15,9.

***Verbrauchswerte des Ford Kuga FHEV nach WLTP (kombiniert): Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): 6,4; CO2-Emissionen (in g/km): 146.

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das bisherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden.

Hinweis zu Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und CO2-Emissionen:

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.

