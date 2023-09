ProSieben

Guter Start: "The Voice of Germany" begeistert am Donnerstag 4,44 Millionen Zuschauer:innen auf ProSieben

22. September 2023. Lieben wir! Zum Start der neuen Staffel begeistert "The Voice of Germany" am Donnerstag auf ProSieben 4,44 Millionen Zuschauer:innen (Netto-Reichweite ab 3 J.). In der ProSieben-Senderzielgruppe (Z. 14-49) ist die Musikshow mit den neuen Coaches Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und Bill und Tom Kaulitz mit 12,6 Prozent Marktanteil das stärkste Programm um 20:15 Uhr.

Die nächste Folge "The Voice of Germany" kommt heute Abend um 20:15 Uhr in SAT.1. Abonnenten von Joyn PLUS+ können die Folge bereits jetzt als Preview auf Joyn sehen.

Diese Talente singen in der zweiten Ausgabe von "The Voice of Germany" am Freitag, 22. September, um 20:15 Uhr, in SAT.1:

Kim (29, Speyer/Rheinland-Pfalz), Cheyenne (22, Rastatt/Baden-Württemberg), Fritz (18, Osterburg/Sachsen-Anhalt), Judy(74, Duisburg/Nordrhein-Westfalen), Marc (16, Lohne/Niedersachsen), Tana (23, Hochwald/Baden-Württemberg), Niclas (22, Halle (Saale)/Sachsen-Anhalt), Priti (27, St. Gallen/Schweiz), Dennis(31, Brake/Niedersachsen), Theresa (20, Berlin), IMPULSO TENORS (58, 38, 25, aus Wien/Österreich)

