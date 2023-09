Kann Johannes B. Kerner einen Fußball-Nationalspieler auf ProSieben im Elfmeterschießen besiegen?

ProSieben

17. September 2023. Ja, er darf das offizielle DFB-Nationalmannschaftstrikot tragen. Denn ja, er ist Teil der Nationalmannschaft. David Kebekus ist stolzes Mitglied der Komiker-Nationalmannschaft. "Ich hab' mich qualifiziert, weil ich beim ersten Training der einzige Komiker war, der Zeit hatte", lacht Kebekus. Am Dienstag auf ProSieben tritt er bei "Wir gegen die! - Die Kebekus Geschwister Show" gegen Johannes B. Kerner an. Natürlich ist der Name Programm: David will mit seiner Schwester Carolin Kebekus gegen Johannes B. mit Schwester Julia Kerner gewinnen. Julia tritt bei "Wir gegen die!" zum ersten Mal im Fernsehen auf - und befördert so einige Kerner-Familiengeheimnisse ans Tageslicht. Wie ist Johannes als großer Bruder? Sahen sich die beiden Geschwister als Kinder schon ähnlich? Johannes B. Kerner scherzt: "Die betrübliche Mitteilung: Unsere frühen Kinderfotos sind schwarz-weiß." Und was bringt den beliebten Moderator zur Feststellung: "Ich hätte es wissen müssen. Das ist peinlich!"?

Gleich im ersten Spiel müssen alle Beteiligten ihr Fußball-Können beweisen: Sie sollen ganz unterschiedliche Gegenstände kicken - genau elf Meter weit. Wer zeigt sich treffsicherer? Johannes B. Kerner hat eine klare Zielsetzung für die Show: "Ich bin nicht ehrgeizig, ich will einfach nur gewinnen!"

Wer verteidigt im Kerner-Kebekus-Duell die Geschwister-Ehre?

"Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show", dienstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben

