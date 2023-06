Stiftung Kinderförderung von Playmobil

Stiftung Kinderförderung von Playmobil schreibt einen mit 250.000 Euro dotierten Preis aus



Horst Brandstätter, dem Kinder in aller Welt das Spielzeug von Playmobil verdanken, wäre am 27. Juni 2023 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass lobt die von ihm gegründete, gemeinnützige Stiftung Kinderförderung von Playmobil einen mit 2x 50.000 EUR und 20x 7.500 EUR (insgesamt 250.000 EUR) dotierten Preis aus, den Hob-Preis.

Der Preis wird zukünftig regelmäßig vergeben und thematisch Förderbereiche der Stiftung aufgreifen, also "Bildung und Erziehung", "Kunst und Kultur", "Schutz von Kindern und Jugendlichen" sowie "Aktivität und Bewegung".

In der diesjährigen Ausschreibung, die sich an die Schülerinnen und Schüler aller Grund- und Förderschulen in Deutschland richtet, steht das Thema "Aktivität und Bewegung" im Mittelpunkt. Laut aktueller Statistiken der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bewegen sich 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen nicht ausreichend. Eine von der WHO herausgegebene Richtlinie empfiehlt daher allen Kindern und Jugendlichen im Alter von fünf bis 17 Jahren, mindestens 60 Minuten pro Tag mit moderater bis hoher Intensität aktiv zu sein.

Hier möchte die Stiftung Kinderförderung von Playmobil mit einer Aufforderung zu kreativem Einfallsreichtum unterstützen. Los geht es am 15. September 2023. Dann stehen alle weiteren Informationen zum Preis auf der Website der Stiftung: http://www.kinderstiftung-playmobil.de/ bereit.

Die Stiftung Kinderförderung von Playmobil wurde 1995 von Horst Brandstätter (1933-2015) gegründet. Er war Inhaber der Horst Brandstätter Group, zu der auch die Marke Playmobil gehört. Ziel der gemeinnützigen Stiftungsarbeit ist es, Kindern und Jugendlichen eine gesunde körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu ermöglichen. Schwerpunkt der Arbeit sind dabei die Felder Bildung, Aktivität, Kreativität und Kultur.

