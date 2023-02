Stiftung Kinderförderung von Playmobil

Hilfe für Kinder in der Türkei und in Syrien: Stiftung Kinderförderung von Playmobil spendet 100.000 Euro

Zirndorf (ots)

Durch die Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und in Syrien sind viele Kinder in verzweifelte Notlagen geraten. Die Stiftung Kinderförderung von Playmobil stellt deshalb kurzfristig 100.000 EUR bereit. Über die Organisation BILD hilft e.V. kommt diese Spende unterschiedlichen Organisationen und Projekten zu Gute, die vor Ort einen wichtigen Beitrag leisten.

"Wir sind tief betroffen von den aktuellen Meldungen aus den Katastrophen-Gebieten. Jetzt ist schnelle Hilfe gefragt und unsere Solidarität mit den Menschen in diesen Regionen", erklärt Marianne Albert, Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung Kinderförderung von Playmobil. Aus Sicht der Stiftung ist ein langfristiges und umfassendes Engagement vor Ort notwendig - über die unmittelbare medizinische und materielle Unterstützung hinaus. Eine Rückkehr in den Alltag wird für viele Familien mit Kindern für lange Zeit nicht möglich sein.

Die Stiftung Kinderförderung von Playmobil wurde 1995 von Horst Brandstätter gegründet. Er war Inhaber der Horst Brandstätter Group, zu der auch die Marken Playmobil und Lechuza gehören. Ziel der gemeinnützigen Stiftungsarbeit ist es, Kindern und Jugendlichen im vorschulischen, schulischen und außerschulischen Bereich eine gesunde körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu ermöglichen.

