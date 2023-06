News Office of the People's Government of Linqu County

Ausländische Studierende erleben traditionelle Scherenschnittkunst in Linqu, Shandong

Weifang, China (ots/PRNewswire)

Am 15. Juni kamen 11 ausländische Studierende aus Ländern wie unter anderem Marokko und Nigeria, die an der Weifang University of Shandong studieren, zum Beiyangshan Forschungs- und Lernzentrum für Scherenschnitt im Unterdistrikt Yeyuan des Bezirks Linqu, um die Kunst des Scherenschnitts zu erleben, ein kulturelles Vermächtnis Chinas. Dies veröffentlichte das Nachrichtenbüro der Volksregierung des Bezirks Linqu.

Zwölf Tierkreiszeichen, das chinesische Schriftzeichen für Reichtum und Scherenschnitte als Fensterschmuck, der Glück bringen soll – die Scherenschnitte waren lebendig und aufwändig gestaltet, was die ausländischen Studierenden dazu veranlasste Fotos zu machen.

„Möchtet ihr die Kunst des Scherenschnitts lernen?" Shi Chengrong und Yang Tao, Erben des immateriellen Kulturerbes, haben vor Ort eine Einführung in die Geschichte und die Techniken des Scherenschnitts präsentiert. Mit der Hilfe und Anleitung der Lehrer fertigten alle ausländischen Studierenden ihre erste Scherenschnitte an.

Der Scherenschnitt ist eine traditionelle Kunst der Chinesen, die die lange historische Kultur der chinesischen Nation in sich trägt und seit mehr als hundert Jahren weitergegeben wird. Vom Zeichen für „Reichtum" über Pfingstrosen bis hin zu Porträts – die Scherenschnitte im Dorf Beiyangshan zeigen klassische Motive, die von Generation zu Generation weitergeben werden, und außerdem individuelle Kreativität und Innovationen der Dorfbewohner.

Um die Kunst des Scherenschnitts zu fördern, wurde 2018 die Galerie für Scherenschnitte von Beiyangshan im Bezirk Linqu eröffnet, die über einen Ausstellungsraum für Scherenschnitte, einen Lehrraum und einen Erlebnisraum für die Kultur des Scherenschnitts verfügt.

Studierender James kam erstmals in Kontakt mit der Kunst des Scherenschnitts und zeigte begeistert seine Arbeit „Doppeltes Glück". „Ich weiß, das Chinesen die Farbe Rot mögen. Sie steht für Glück und Freude. Dies ist ein fantastisches kulturelles Erlebnis. Ich genieße es so sehr."

Links zu den Bildern:

Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441180

Bildunterschrift: Ausländische Studierende zeigen ihre Papierschnittarbeiten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2106358/Paper_cutting_Art.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/auslandische-studierende-erleben-traditionelle-scherenschnittkunst-in-linqu-shandong-301857311.html

Original-Content von: News Office of the People's Government of Linqu County, übermittelt durch news aktuell